Ana Morodan, detalii despre copilăria sa. Motivul pentru care „Contesa Digitală” a fost nevoită să plece de acasă la vârsta de 15 ani

Ana Morodan, una dintre cele mai cunoscute și , a dezvăluit că nu a avut parte de o copilărie prea fericită. Fiind o persoană publică și asumată, Ana este cunoscută ca fiind „Contesa Digitală”, iar acum a vorbit fără perdea despre motivul pentru care a fost nevoită să plece de acasă la vârsta de 15 ani.

De ce a plecat Ana Morodan de acasă la vârsta de 15 ani

Invitată în cadrul unui podcast, Ana Morodan a comparat atmosfera din casa ei cu cea a familiei Addams, vorbind despre lipsa de fericire și îngrijire care i-a marcat acea perioadă din viața ei. La vârsta de 15 ani, „Contesa Digitală” a fost nevoită să plece de acasă din cauza tensiunilor și neînțelegerilor familiale.

„Trăiam ca familia Addams. Dacă vrei să îți spun că zâmbeam toți la masă și eram fericiți, răspunsul nu este ăsta. Am fost copilul de care nu a avut grijă nimeni. Nu am fost o familie fericită. Poți să mănânci cu lingurița de argint și să fii și copil neglijat. Mi-am blamat ani de zile părinții pentru anumite atitudini care au fost manifestate față de mine.

După ce părinții mei s-au stins din viață, mi-am dat seama că eu am uitat un detaliu foarte important. Părinții mei au trăit într-o epocă în care eu nu am trăit. Părinții mei aveau probleme ca părinții tuturor: ce să pună pe masă mâine, cum să împărțim o banană la toată familia. Lucrurile astea le-am înțeles când nu au mai fost în viață. Nu au fost niște părinți model. Tatăl meu a fost foarte mândru că are o fată. Mama a fost o femeie foarte elegantă”, a spus Ana Morodan, scrie .

Motivul pentru care „Contesa Digitală” s-a fotografia în cimitir

La începutul anului, , atrăgând astfel atenția urmăritorilor săi.

„Am venit să-mi îngrop trecutul”, a scris „Contesa Digitală” în descrierea fotografiilor publicate pe rețelele de socializare.

La acel moment, internauții nu au așteptat prea mult și au asaltat secțiunea de comentarii.

„Felicitări! Ai o viață întreagă înainte, de care să te bucuri și în care să faci tot ce nu ai reușit până acum! Pentru că meriți să te simți împlinită în fiecare moment! Trecutul să rămână acolo unde îi este locul”, „Dumnezeu să te ajute!”, „Tare rău, dar trecutul face parte din viața ta acceptă tot cu bune cu rele”, „Nu mai da explicații!!! Trăiește pentru tine viața pe care tu o vrei, nimeni nu se încalță cu pantofii tăi, nimeni nu pune capul pe perna ta seara înainte de culcare și nimeni nu respiră în locul tău! Deci …..trăiește cum simți tu, draga mea 🤗”, sunt câteva dintre comentariile pe care fanii Anei le-au adăugat la pozele respective.