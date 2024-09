Andreea Mantea dezvăluie prin ce a trecut de când a fost diagnosticată cu o boală autoimună. „Cred că am obosit”

a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în urma diagnosticării cu o boală autoimună. Vedeta a dezvăluit ce schimbări a adoptat în viața sa și cum a acceptat diagnosticul.

Boala greu de acceptat

Viața nu a fost întotdeauna roz, în ciuda succesului profesional și aprecierii publicului. La un moment dat, vedeta a fost diagnosticată cu o boală autoimună, ceea ce i-a impus să țină regimuri stricte și să urmeze tratamente severe.

În cadrul unui interviu recent, Andreea a vorbit despre cum a gestionat această perioadă dificilă.

„Cred că am obosit, cred că asta a fost, pur și simplu. Și am zis ‘Stop’, nu aș putea să trăiesc așa. Ai voie să mănânci doar anumite lucruri, să bei doar anumite lucruri, trebuie să iei nu știu câte pastile, trebuie să îți faci analizele. Și am zis ‘Nu, eu refuz să cred că este adevărat, eu nu am nicio boală autoimună, sunt sănătoasă, mănânc ce vreau, beau ce vreau, nu iau nicio pastila, să fie clar”, a povestit Andreea Mantea în cadrul emisiuni Play It, difuzată la Kanal D2.

Vedeta trebuia să respecte o dietă strictă

Andreea Mantea a povestit că trebuia să țină o dietă strictă, ceea ce i-a fost dificil, potrivit

„Nu-mi trebuie’. Era foarte greu, aveam o dietă strictă, ori eu sunt foarte pofticioasă, nu ai cum să mă oprești pe mine să mănânc ce-mi place. Și am zis decât o viață lungă și chinuită, mai bine una scurtă și plină de fericire.

Nu e cazul, mi-am făcut analizele și sunt foarte bine, mai bine decât înainte. Ceea ce înseamnă că am luat decizia cea mai bună. Am eliminat din viața mea toți factorii care îmi aduceau nefericire, nu mă las să fiu nefericită, nu mă las afectată, caut să mă bucur de absolut orice. Cred că asta este varianta, de fapt și de drept”, a povestit vedeta.