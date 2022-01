Motivul uluitor pentru care Andreea Raicu a renunțat la rețelele de socializare: „Nu simt că pierd ceva”

Andreea Raicu este una dintre cele mai de succes femei din showbizul românesc. Ex-prezentatoarea a reușit să-și construiască o carieră de succes și este una dintre cele mai apreciate și urmărite persoane din mediul online. Vedeta a luat o decizie radicală. Aceasta a renunțat la rețelele de socializare, care îi aduceau sume uriașe de bani.

Andreea Raicu suferă de o boală cumplită

Andreea Raicu nu mai vrea să aibă nimic în comun cu social media. Femeia renunță treptat la activitatea sa. Se pare că vedeta suferă din cauza expunerii în mediul online. Bloggerița și-a luat un răgaz și a plecat în vacanță într-o țară exotică. Andreea a mărturisit că suferă de o boală cumplită. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

“Mai întâi vom suferi de FOMO și după vom tânji după JOMO” spunea în urma cu mulți ani, înainte să înceapă toata acesta nebunie cu Social Media, la o conferință, un speaker despre aceste concepte total noi atunci. Acum cred că știm cu toții ce înseamnă: FOMO – the fear of missing out – ca o maladie de care cea mai mare parte din noi a fost atinsă și care nu ne lasă să ne bucurăm de ce avem pentru că ne dorim mai mereu ce au alții. JOMO – the joy of missing out – un concept care timid și face loc în viețile unora dintre noi. Eu una mă regăsesc în ceea ce am auzit la acea conferință. Ani buni am suferit de FOMO, iar acum sunt bucuroasă că am ajuns la JOMO”, a precizat Andreea Raicu pe Instagram.

Andreea Raicu a luat o decizie radicală

Vedeta a recunoscut, pentru prima dată, că se simte mult mai bine atunci când nu se atinge de smartphone-ul său. Vedeta nu este interesată de viețile altora și nu citește știri. Acesta savurează fiecare clipă a vieții și se bucură de o vacanță pe una dintre cele mai frumoase plaje din lume.

„Sunt în vacanță și mi-am propus, ca după acest an intens, să petrec cât mai puțin timp pe telefon chiar dacă mă simt tentată să fac poze mereu sau să mă uit pe Instagram la ce fac alții. Nu simt niciun fel de curiozitatea în legătura cu viețile altora, știrile care curg în feed sau alte evenimente și minunat pentru că nu simt că pierd ceva. Vreau să mă bucur de prezent, de oamenii de lângă mine, de minunile pe care le văd în fiecare zi și mai ales de mine. Sper din suflet că și tu să ai parte de cât mai mult JOMO în acest an”, a conchis Andreea Raicu.