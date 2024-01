Brigitte Pastramă a cerut ajutorul fanilor pentru a lansa noul ei proiect, „o cărticică” / Ce o împiedică să o publice: „Am terminat...”

Brigitte Pastramă este una dintre cele mai active persoane publice din România pe rețelele de socializare, așa că de data aceasta a anunțat într-un InstaStory că a terminat de scris o „cărticică”, dar are nevoie de ajutorul urmăritorilor săi pentru a o lansa.

Fosta soție a lui Ilie Năstase , unde și-a cumpărat o locuință și a renovat-o. Ea s-a mutat acolo pentru că și-a deschis o nouă afacere, o firmă care se ocupă de renovarea caselor și apartamentelor.

Briggite Pastramă, autoarea unei cărți! De ce nu o lansează încă

Recent, Brigitte Pastramă a anunțat pe Instagram că a scris o cărticică. Nu se știe dacă este vorba despre o autobiografie sau un alt gen, dar spus că nu o lansează încă, pentru că are nevoie de un corector. Pentru asta, ea le-a cerut ajutorul urmăritorilor săi.

„Am terminat de scris o cărticică și am nevoie de o colaborare cu un corector de carte pentru bun de tipar. Eventual să-mi recomandați o tipografie cu un preț ok. Dacă mă puteți ajuta cu o sugestie, aștept mesaj în privat. Mulțumesc mult”, a scris Brigitte Pastramă, potrivit

Brigitte Pastramă a fost abandonată în spital! Ce a dezvăluit

Chiar dacă pare că se bucură de o viață plină de lux și opulență, mai ales că s-a mutat în Dubai, Brigitte Pastramă , în special atunci când a fost abandonată pe patul de spital.

„Am avut anul trecut un episod în care am fost pe un pat de spital și unica persoană care a venit la mine a fost fata mea. În momentul acela mi-am zis ce rămâne în viața asta, decât copiii? Până la urmă, totul e trecător. Aveam 45 de ani atunci și mă gândeam: cine are grijă de mine la bătrânețe? Trebuie să am grijă de copiii mei să nu devină drogați, să trăiască precum o plantă agățătoare. De atunci am înscris-o la o școală privată și am vrut să elimin tot ce înseamnă droguri, alcool din viața Sarei”, a spus Brigitte