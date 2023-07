Brigitte Pastramă, dezvăluiri cutremurătoare despre momentul în care a fost abandonată la spital: „Mă gândeam cine va avea grijă de mine”

Brigitte Pastramă este una dintre cele mai cunoscute persoane publice de la noi din țară, reușind să se facă remarcată prin intermediul aparițiilor la TV. Deși pare să aibă o viață cum nu multe persoane au, ea este o femeie greu încercată de viață.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit recent despre momentele în care a fost abandonată pe patul de spital, atunci când a luat decizia de a se muta definitiv din România.

Brigitte Pastramă a fost abandonată pe patul de spital

Atunci când și-a dat seama că a fost abandonată pe patul de spital, Brigitte Pastramă a luat o decizie extrem de importantă, atât pentru ea, cât și pentru viitorul fetiței sale.

„Am avut anul trecut un episod în care am fost pe un pat de spital și unica persoană care a venit la mine a fost fata mea. În momentul acela mi-am zis ce rămâne în viața asta, decât copiii? Până la urmă, totul e trecător. Aveam 45 de ani atunci și mă gândeam: cine are grijă de mine la bătrânețe? Trebuie să am grijă de copiii mei să nu devină drogați, să trăiască precum o plantă agățătoare. De atunci am înscris-o la o școală privată și am vrut să elimin tot ce înseamnă droguri, alcool din viața Sarei”, a spus Brigitte, potrivit .

Acum jumătate de an, Brigitte s-a mutat în Dubai, acolo unde locuiește alături de fiica sa, Sara. În încercarea de a-i crea un viitor cât mai ușor Sarei, Brigitte a investit timp și resurse financiare.

„Eu nu am făcut neapărat o investiție imobiliară. Am făcut acest lucru ca un sacrificiu, pot spune, pentru că îmi doresc ca fetița mea să studieze într-o țară safe, unde nu are acces la droguri și la alcool. Nu se găsește alcool în magazine. A ales un liceu games, ceea ce înseamnă și multă inginerie robotică. Este un liceu cu perspective foarte bune. Se numește liceul viitorului, ea și-a ales cursurile. Ea ar vrea să facă psihologie, dar a ales și business. Eu aș fi vrut altceva pentru ea, IT, dar acum vedem pe ce o să rămână”, a mai spus ea.