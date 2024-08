Care a fost cel mai dureros moment din viața Mirabelei Dauer. Motivul pentru care artista s-ar fi îmbolnăvit: „Viața mea a avut de toate”

Mirabela Dauer a avut parte de mai multe momente dificile în viața ei, însă consideră că dintr-un singur motiv s-ar fi îmbolnăvit. Chiar dacă nu a avut noroc în ceea ce privește viața amoroasă, cariera și proiectele în care a fost implicată i-au dat puterea să lupte în continuare .

Mirabela Dauer susține că a fost afectată după ce și-a pierdut casa

Vedeta susține că una dintre a fost atunci când și-a pierdut casa din strada Toamnei. Chiar dacă acum locuiește într-o vilă, solista simte că sufletul i-a rămas în acea casă.

În vârstă de 77 de ani, Mirabela Dauer a încercat să trateze viața cu optimism, chiar dacă a întâmpinat mai multe probleme care s-au lăsat cu lacrimi și frustrări.

„Viața mea a avut de toate. Cel mai dureros episod… toate acelea grele au fost dureroase, dar eu sunt o persoană optimistă, nu știu de unde mai pot. (…) Am devenit foarte plângăcioasă, dar o să treacă. Este cel mai bun roman din lume, dacă cineva vrea să îmi scrie viața. Și atunci când am fost căsătorită, am fost tot singură”, a declarat Mirabela Dauer, scrie , care citează Antena Stars.

„Am avut o singură casă, aia a fost casa sufletului meu, în strada Toamnei. Eu nu am vrut neapărat această casă. Pe mine nu ma reprezintă. Aia a fost casa mea, o căsuță mică, i se spunea căsuța păpușeu. (…) La mine sufletul primează. Casa a fost greșeala vieții mele. Asta a fost marea mea dezamăgire și să știi că m-am gândit că probabil de asta m-am și îmbolnăvit. Asta a fost cea mai mare durere a mea”, a mai spus solista.

Motivul pentru care solista a renunța la religia ei

Deși este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din România, nu multe persoane știu că Mirabela Dauer . Având o familie numeroasă în Israel și fiind evreică, în 1996, Dauer a renunțat la religia iudaică și a trecut la cea ortodoxă.

„Eu sunt evreică, după părinții mei. Eu sunt la o vârstă, dar vine o vreme în viaţa ta când trebuie să fii îngropat. Aici, în România, eu nu mai am pe nimeni. Tu vezi aşa că prietenii mei m-ar pune într-un coșciug și m-ar duce în Israel să mă îngroape? Eu acolo am sora, am nepoţi, am familie.

N-are cine să mă ducă acolo. Cine mă îngroapă pe mine aici? Toți prietenii mei sunt ortodocși. Nu doar de asta m-am ortodoxit. Eu mă duc în biserică de când mă ştiu eu. Voiam să fac semnul crucii. De mică am fost înţeleaptă şi nu am făcut lucruri rele şi nu îmi făceam cruce, dar acum pot. Îmi doream să îmi fac semnul crucii”, a spus Mirabela Dauer.