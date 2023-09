Mirabela Dauer, regrete din viața amoroasă. „M-am amărât enorm când am auzit asta”

, îndrăgita artistă în vârstă de 74 de ani, a trecut prin două divorțuri care i-au marcat viața. Ea recunoaște că îi pare rău că nu s-a mai căsătorit pentru a treia oară și că nu a rămas lângă bărbatul care a iubit-o cel mai mult.

Al doilea soț a agresat-o

Mirabela Dauer a trecut prin două căsnicii care s-au destrămat. Prima oară a fostă căsătorită cu Willy Dauer, iar căsnicia a durat cinci ani. Următoarea a fost cu Dan Traian Popovici, un regizor de montaj din TVR, care a durat din 1972 până în 1980. Cei doi au un care rămăsese cu tatăl lui la acea vreme. Soțul din a doua căsnicie a agresat-o pe artistă în repetate rânduri, ba mai mult, a amenințat-o cu moartea, informează

Apoi, Dauer a cunoscut un alt bărbat care a iubit-o foarte mult, dar l-a pierdut pentru că a ales cariera în locul iubirii. Ea a spus că s-a despărțit de el pentru că el se afla în America și ea nu a vrut să rămână acolo. Ei au fost împreună patru ani și artista a spus că bărbatul acela a iubit-o mai mult decât oricine. Din păcate, bărbatul a decedat în urmă cu mulți ani.

Ce spune Mirabela Dauer despre al treilea bărbat din viața ei

„Cel mai bun bărbat din viața mea a fost iubitul meu. Atunci a fost singura greșeală a vieții mele. Era în America și eu nu am vrut să rămân acolo și s-a spart toată povestea. Care a durat niște ani. A fost cel mai minunat om pe care l-am cunoscut în viața mea.

Dacă eram hotărâtă, eram cea mai fericită femeie de pe planetă. L-am cunoscut în 1996, ne-am despărțit în 2000. Am plecat din America să fac un album, n-am vrut să mai rămân acolo, iar el nu a dorit să vină în România. S-a spart tot. Eu am făcut-o… Mă diviniza.

Și, din păcate, a murit, dar ne vom revedea undeva, cândva. E prima și ultima dată când vorbesc despre el.

Cu el aș fi vrut să mă căsătoresc, a treia oară. Când am aflat că a murit, nu la mulți ani după, m-a amărât enorm. Nu știu ce mă ține în țara asta, dar dragostea de România a fost mai puternică decât marea mea dragoste”, a spus Mirabela Dauer în podcastul lui Mihai Morar.