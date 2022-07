Ce a pățit Anca Pandrea că a ajuns de urgență la spital? Cu ce se confruntă actrița în această perioadă

Anca Pandrea, actrița de 76 de ani din serialul „Numai iubirea”, suportă cu greu temperaturile caniculare ale acestei perioade. Ea este nevoită să petreacă mai mult timp în casă, unde profită de aerul condiționat. Prin curte actrița își permite să iasă numai dimineața devreme, când are grijă de animalul de companie rămas, notează

Zilele trecute că a ajuns din nou pe mâna medicilor, iar acum are mâinile pline de vânătăi.

Actrița este obișnuită să întâmpine oaspeții cu o prăjitură bună, apă de la frigider, în această perioadă, și cu aparatul de aer condiționat pornit, ca să poată înfrunta canicula.

„L-am luat cu Iura în urmă cu 14 ani și mi l-au instalat niște prieteni”, ne-a povestit actrița despre aparatul care o ajută să suporte canicula îngrozitoare din această perioadă.

Are mâinile pline de vânătăi

Anca Pandrea are un coș plin de medicamente, pe care trebuie să le administreze zilnic, ca să-și mențină starea de sănătate.

„Iar mi-a fost rău, mi s-a ridicat tensiunea, n-am vrut să merg nicăieri. Până la urmă . Mi-au pus perfuzie, au fost drăguți medicii de la Urgență. Am mers cu salvarea și am stat câteva ore, de la 16.00 până pe la ora 20.30.

La un moment dat am transpirat, vedeam doar culori și nu mai reacționăm și mi-au spus că era să mă piardă. Am venit apoi acasă și o prietenă mi-a făcut orez cu morcov și piept de pui. Ușor, ușor mi-am revenit. Mai am o vânătaie urâtă aici pe mână (de la injecțiile făcute la spital, n.r.), restul s-au retras. Victor Ila și soția lui mă mai ajută”, a povestit actrița.

Căldura nu o împiedică însă să urmez rutina de zi: să îngrijească cățelul din curte, trandafirii și grădina: „„Dimineață fac treaba, doar atunci pot, nu pe căldurile cele mari”, a spus actrița.