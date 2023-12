Ce cadou de lux și-a făcut Dorian Popa de Moș Nicolae. Pe ce a cheltuit vloggerul 300.000 de euro: „Este făcut pe comandă, exact așa cum l-am visat”

scumpe. După mașina de 300.000 de euro și hainele de zeci de mii de euro, artistul continuă să cheltuiască sume colosale.

Ce cadou de lux și-a făcut Dorian Popa

300.000 de euro pentru a-și oferi un cadou de Moș Nicolae: un colier din aur cu 2.100 de diamante, realizat manual special pentru el.

„A venit băiețelul (n.r. colierul) nou. A venit și la mine Moș Nicolae, la 4 zile de la ziua în fapt. Colierul vechi pleacă tot către ei, diferența de bani am plătit-o tot prin transfer bancar. Eu am văzut deja lanțul, nu vreau să vă mint, în momentul când am fost să îi facem primirea în țară. El a trebuit să mai meargă pe la anumite entități ce se ocupă cu certificarea lui în România, deci astăzi nu o să fie prima dată când îl văd. Când am văzut lanțul, trebuie să recunosc că m-am emoționat și i-am mulțumit din suflet Denisei Nechifor pentru că este ceva ce eu nu m-am așteptat să iasă”, a spus Dorian Popa pe YouTube, potrivit .

Artistul s-a declarat fascinat de noua achiziție

Dorian Popa a exprimat fascinația sa pentru colier și a menționat că acesta a ieșit exact așa cum și-a dorit.

„A doua oară când îl văd și reacția mea e aceeași, emoția e aceeași. Uitați-vă cum arată. Și acum o să vorbim în detaliu despre el. Este o piesă de artă! De ce? Este făcut pe comandă, exact așa cum l-am visat și mi l-am dorit, făcut manual. (…) Am mers pe modelul…cubanul drept, rectangular și o chestie pe care mi-am dorit-o eu în comparație cu lanțul vechi a fost să plin și pe spate. Motiv pentru care a fost consumat un pic mai mult aur. El e acum plin și pe spate. În cazul în care se întoarce, să fie și mai frumos decât cel vechi, nu că acela nu ar fi frumos. Are 2.100 de pietre, wow. Acum aflu prima oară. (…) Acest lanț superb este mai mult decât ce visam. După cum vedeți e încrustat tot în diamante și D-ul, care reprezintă inițiala numelui meu. Trebuie să recunoașteți că la măsura mea XXL, că așa m-a făcut mamișor, la 96 de kilograme de Dorian Popa, nu mergea altfel, înțelegeți ce vreau să zic. (…) Nu mă așteptam să iasă în halul ăsta de frumos sau de mare!”, a completat artistul.