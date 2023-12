Care este motivul pentru care Dorian Popa nu consumă alcool. „M-a deranjat cursul vieții pe care l-a ales”

a adus vorba despre faptul că nu consumă alcool, în cadrul unui podcast, la două luni după ce a fost prins sub influența drogurilor la volan.

Dorian a avut o copilărie dificilă

Influencerul a vorbit de mai multe ori despre copilăria sa, care nu a fost ușoară, având în vedere că și-a pierdut tatăl încă de la o vârstă fragedă, de la 13 ani. Artistul are remușcări pentru faptul că a fost supărat pe tatăl lui și nu a vrut să îl conducă pe ultimul drum, conform

Astfel, a urmat ca mama sa să aibă ambele roluri părintești, perioadă deloc ușoară, nici pentru Dorian, nici pentru Luminița.

Influencerul a vorbit în cadrul podcastului lui Micutzu despre motivul pentru care el nu consumă alcool.

„Alcool nu beau, din cauza faptului că taică-meu se șprițuia prea tare și m-a deranjat cursul vieții pe care l-a ales în ceea ce-l privea și privea familia noastră”, a declarat Dorian Popa.

Artistul a povestit despre tatăl său că a fost un băiat bogat, fapt care a făcut să nu fie un părinte matur și responsabil.

„Mi-a întors viața pe dos”

după fapta pe care a comis-o cu ceva timp în urmă, când a fost prins drogat la volan. Asumat fiind, acesta și-a recunoscut vinovăția.

„Greșeala majoră este faptul că am condus negândindu-mă dacă corpul meu este curat. Dar, obiectiv vorbind, având în vedere repercusiunile pe care le-am simțit în ziua de astăzi, îmi pare rău. Sper să nu dezamăgesc pe unii, dar consider că e o greșeală și că am fumat, da.

Și am tăria de caracter, și-mi asum toate vorbele mele din acest moment să spun că nu voi mai fuma niciodată. Mi-a întors viața pe dos, m-a deranjat foarte tare, pentru că apreciez sau îmi doresc de la viața mea rezultate, mai mult ca orice.”, a spus Dorian Popa, în cadrul podcast-ului moderat de Micutzu.