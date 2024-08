CRBL, dezvăluiri despre relația pe care o are cu fiica lui, Alessia. Cât de permisiv este artistul

Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de CRBL, se numără printre cei mai îndrăgiți artiști din România.

La începutul lunii aprilie cântărețul a anunțat că el și soția lui, Elena, au hotărât , decizie care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Ce relație are CRBL cu fiica sa, Alessia

CRBL și au fost căsătoriți vreme de 16 ani și au împreună o fetiţă, pe Alessia. De curând, artistul a vorbit despre relația pe care o are cu fiica sa în vârstă de 14 ani.

Potrivit acestuia, cei doi se înțeleg de minute, ba chiar discută orice. Mai mult decât atât, cântărețul a precizat că este mereu cu activitățile pe care adolescenta le are.

„Suntem foarte apropiați, avem un numitor comun, dansul și muzica. Povestim foarte mult despre muzică, suntem foarte apropiați, suntem parteneri de joacă, de discuții, mă pun la curent cu lumea ei, iar eu încerc să echilibrez din lumea mea, e foarte interesant, suntem foarte apropiați, încercăm să povestim despre tot ce e nou, cool.

Sunt un tată permisiv în limita bunului simț, educației. Tolerez, dar nu pot să trec peste cei 7 ani de acasă, respectul, iubirea, acolo rămân destul de sever, nu e cazul Alessiei, ea așa a fost învățată, dar trec mai repede nimicurile”, a transmis CRBL, notează .

CRBL, destăinuiri după divorțul de Elena

CRBL a explicat de femeia care i-a fost alături timp de 16 ani. De asemenea, el a precizat că despărțirea a fost una pașnică și că se simte bine în postura de bărbat singur.

„Oficial fac bine și în 2024. E bine ca bărbat singur, sunt foarte bine. Eu nu am avut război a fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare, și mai bine să nu fiu asaltat. (…) Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi”, a spus cântărețul, potrivit .