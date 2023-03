Cum a trecut Nico peste depresie: „N-am mai avut timp să merg la biserică de foarte mult timp, simt nevoia”

Apreciata solistă Nico Matei (53 ani) are o dar și o minunată.

A devenit bunică, la începutul anului, când fiica ei Alexandra (31 de ani) a adus pe lume un băiețel. Alături de soțul ei, Laurențiu Matei, se bucură de micuțul care le completează frumoasa familie.

În cadrul unui interviu pentru , artista a povestit că au existat și momente din viața ei când lucrurile nu s-au văzut la fel de frumos, menționând cum s-a luptat cu depresia.

Nico: „La un moment dat am intrat în depresie”

„Fac multă treabă, n-am mai avut timp să merg la biserică de foarte mult timp, simt nevoia. N-am mai avut o vacanță de doi ani de zile, avem o casă cu mai multe animale, mă ocup de teatru, înregistrez la studio, muncesc foarte mult și cred că asta mă ține.

În pandemie am avut un an de zile în care am făcut antrenament fizic acasă, dar intrasem în depresie, la un moment dat, pentru că statul degeaba nu este ok, mai ales pentru mine. Îmi place să fiu activă și lui Laurențiu la fel. Asta ar fi depresia vieții mele, să stau să nu am ce face. Nu este ok pentru sufletul omului” – a relatat Nico.

Întrebată dacă au existat vreodată momente de cumpănă în relația cu soțul tău, de-a lungul celor 25 de ani, cântăreața a vorbit despre ingredientele simple și eficiente ale liniștii de acasă:

„Nu, n-am avut nicio cumpănă. Am o bază în el, știu că omul ăsta e pentru mine, mă iubește nu a întâlnit altă femeie. Cred că Dumnezeu ne-a ferit. Nu ne-am făcut planuri niciodată, nici eu și nici el.

Dacă e să avem câteva zile libere, ne urcăm în mașină și plecăm la munte sau plecăm la mare. În Maramureș mi-ar plăcea să merg. Fericirea constă în ce-i acasă”