Ce schimbări plănuiește Alexandra Ungureanu până la sfârșitul anului: „Toate piesele să fie puse cap la cap la locul lor”

(41 ani), : solista crede că acum ar fi momentul să-și întemeieze o familie, mai exact,… până la finele acestui an.

Artista simte că 2023 este anul ei și până la final dorințele i se vor îndeplini; are o relație care pare că o trimite serios cu gândul la o familie – relatează

„Planurile astea nu se schimbă așa de pe o lună pe alta și iarăși nu se întâmplă când am pus eu ceasul (n.r. nuntă și copli). Nu e ca și cum pui alarma de dimineață la 6:15 și mă apuc de treabă. Astea se fac în anumite contexte, când oamenii potriviți se adună, când mai iau și decizii împreună. Nu pot să zic că l-am luat pe unul de mână, că eu am hotărât și pentru el să fac asta. Trebuie să se întâmple.

Evident e un focus, e o situație care simt că o să se întâmple cât de curând, sunt ok cu asta, o să vă zic la momentul potrivit. O să fie bine. La sfârșitul anului simt că lucrurile vor sta foarte bine pentru mine. Am un presentiment că o să fie anul meu”, a declarat Alexandra Ungureanu, conform publicației mondene.

Schimbările încep cu sufrageria

Pentru că schimbările sunt deja în derulare pentru vedetă, aceasta se va muta în casă nouă, lucrările la noul apartament nefiind încă gata.

„Nu am reușit să mă mut încă. Sunt tot mai aproape, fac lucruri pe acolo. Am și fost plecată, ce să zic, dar se apropie. Are o formă, arată bine, am electrocasnice, dar nu m-am mutat. Mai aștept patul și mai am de montat aer condiționat, ultima accesorizare, cred că în maxim o lună se va putea sta. Nu e chiar totul 100% gata. E ok, sunt liniștită pe partea asta.

Avem tot timpul la dispoziție, că în momentul în care chiar îmi arde să mă mut, o zi mă ia, mă agit și se întâmplă, dar am și foarte multă treabă. Eu pe acasă stau mai mult noaptea târziu când ajung. Când vin acasă, îmi face plăcere că mă mai așteaptă mama cu o salată, cu ceva, deci e ok, nu arde. Interesul meu e că dacă tot am stat atât, vreau ca apartamentul să arate foarte aproape de ceea ce mi-am dorit și atunci toate piesele să fie puse cap la cap la locul lor”, a mai declarat ea pentru Cancan.