Eva Mendes: „Nu am fost niciodată vreo mare actriță, nu am fost niciodată îndrăgostită de actorie”

Eva Mendes a recunoscut într-un interviu pentru The Sunday Times că „niciodată nu a fost îndrăgostită de actorie”, așa că nu există nicio urgență reală să pună capăt celor 10 ani de pauză de pe platourile de filmare, potrivit .

Actrița nu a mai jucat într-un lungmetraj de la un mic rol secundar în efortul regizoral din 2014 al lui , „Lost River”, deși și-a împrumutat vocea într-un episod din 2021 din „Bluey” de la ABC Kids.

„Nu am fost niciodată îndrăgostită de actorie. Nu spun asta autodepreciativ, dar nu am fost o actriță grozavă”, a spus Mendes. „Am avut momentele mele mai bune atunci când am lucrat cu oameni grozavi.”

Din câte vede Mendez, cel mai bun rol de actorie a venit atunci când a jucat alături de Gosling în drama din 2012 „The Place Beyond on the Pines” sau când el regiza „Lost River”. Ea a spus: „El scoate din mine ceva ce nu e accesibil în mod normal”.

Mendes a declarat pentru „The View” în 2022 că speră să joace în filme din nou într-o zi, deși proiectul ar trebui să fie „special” și să nu includă violența sau sexualitatea. În noul ei interviu pentru The Sunday Times, Mendes a spus că dacă ar juca cu Gosling s-ar întoarce pe platourile de filmare („Acesta este singurul lucru pe care mi-ar plăcea să-l fac”).

Faptul că Mendes nu este interesată de niciun rol care să implice sexualitatea nu este o surpriză, deoarece cariera ei de actorie de 16 ani includea adesea personaje care erau frumuseți unidimensionale și sexy.

Ea a recunoscut pentru The Sunday Times: „Au fost niște roluri destul de proaste”. A existat o perioadă în cariera ei în care fie a fost distribuită din cauza aspectului ei, fie a fost respinsă din cauza înfățișării sale cubaneze.

„Atât îmi spuneau la început – „ea este prea etnică pentru asta, prea etnică pentru asta”, a spus Mendes. „A fost atât de nebunesc. Asta a fost nota constantă. Apoi, la un moment dat, s-a trecut la „Oh, etnic este cool acum” sau „Fetele latino sunt cool”.

Ultimul rol principal al lui Mendes într-un film a fost drama din 2012 „Girl in Progress”, regizată de Patricia Riggen. Lansarea Lionsgate a încasat doar 3 milioane de dolari la box office.

În același an, Mendes a jucat roluri secundare în filmul favorit al criticilor „Place Beyond the Pines” și în filmul de la Cannes „Holy Motors” al lui Leos Carax. Ultimul rol de televiziune live-action al lui Mendes a fost un rol secundar în filmul original HBO al lui Larry David din 2013 „Clear History”.