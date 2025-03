Actrița care nu bea apă niciodată: „Cum de mai trăiesc, nimeni nu știe”

Tori Spelling a mărturisit că nu bea niciodată. Ea este cunoscută pentru rolul său din „Beverly Hills. 90210”.

De ce nu bea apă

Actrița a dezvăluit, în cel mai recent episod al podcast-ului său, „MisSPELLING”, că nu bea apă niciodată. Ea a spus că apa îi provoacă imediat ce o bea, scrie .

„Nu beau apă. Și când spun că nu beau apă, chiar nu beau apă. Cum de mai trăiesc, nimeni nu știe. Sunt ca un cactus. Udă-mă din când în când și supraviețuiesc cumva. Dar am o aversiune față de apă. Nu știu ce este, dar urăsc gustul ei. Da, știu, apa nu are gust. Să fie, de fapt, tocmai asta, lipsa gustului? Am încercat toate tipurile de apă. Pot să beau un pic de apă cu bule, dar nu multă. O resping rapid. Literalmente mi-e greață. Sunt sigură că e ceva psihologic. Iau câteva înghițituri de apă și apoi dintr-o dată vreau să vărs”, a dezvăluit Tori Spelling.

De asemenea, ea a mărturisit că îi este teamă să nu fie otrăvită, după ce fostului ei soț, Dean McDermott, i-a adus o bere cu ghimbir, însă a crezut că a pus ceva în ea.

McDermott a întrebat-o: „Ești mama copiilor mei. De ce aș vrea să te otrăvesc?”, „Și am spus: «Ascultă. Nu este personal. Cred asta despre toată lumea»”, a explicat ea. Apoi a glumit: „Doar sunt fiica lui Aaron Spelling! Creatorul dramei!”.