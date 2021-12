Gérard Depardieu în centrul unui nou scandal! Actorul francez este acuzat de viol

Gérard Depardieu, unul dintre cei mai apreciați actori din lume, este acuzat de viol. Încă o actriță s-a plâns, pe rețelele sociale, că a fost victima abuzului sexual din partea vedetei.

Gérard Depardieu, dat de gol de încă o femeie abuzată

Charlotte Arnould a recunoscut în mediul online că a fost abuzată sexual de marele actor. Gérard Depardieu are 72 de ani. Acesta a mai fost inculpat pentru viol și agresiune sexuală, fapte pe care le-ar fi comis în vara anului 2018 asupra unei actrițe. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Procurorii l-au anchetat pe actor pentru aceste presupuse fapte. Gérard Depardieu a respins acuzațiile. Potrivit victimei, cei doi s-au întâlnit pentru repetarea unei scene dintr-o piesă de teatru. Actorul fiind un prieten al familiei victimei.

Cine este noua victimă a lui Dépardieu

Hervé Temime, avocatul actorului francez, nu a oferit detalii în plus și nu a comentat cuvintele victimei. Charlotte Arnould a primit susținerea scriitoarei Florence Porcel, care ar fi trecut prin aceeași situație.

„Sunt victima lui Dépardieu… El este pus sub acuzare de un an. Nu mai pot să tac…Este inculpat de un an. El lucrează în timp ce eu îmi petrec timpul supravieţuind. Este posibil ca această declarație să fie un şoc imens în viaţa mea, nu câştig absolut nimic în afară de speranţa de a-mi recâştiga integritatea. A continua să tac înseamnă să mă îngrop de vie”, a scris Charlotte Arnould pe Twitter.