Iulia Albu, dezvăluiri emoționante după ce Mihai, fostul soț, a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer. „Ceea ce am bănuit s-a adeverit”

a spus că a aflat de la fiica ei că fostul său soț are cancer și că a suferit o intervenție chirurgicală.

De asemenea, Iulia a mai spus că această veste a afectat-o și pe ea, Mihai fiind tatăl fiicei ei.

„L-am asigurat de tot sprijinul, dacă va avea nevoie de el”

Vedeta TV a precizat că l-a asigurat pe fostul soț de tot sprijinul, în cazul în care va avea nevoie de el.

„Știam că a suferit o operație. Am aflat acum aproximativ o lună că a avut o intervenție. Iar ceea ce am bănuit s-a adeverit, când Mihai i-a zis zilele trecute Micaelei că are o formă de cancer. Nu știu detalii.

Am discutat cu el. L-am asigurat de tot sprijinul, dacă va avea nevoie de el. Sperăm ca totul să fie bine. Pentru Micaela este un an foarte dificil, fiind clasa a opta, trebuind să susțină examenul de Evaluare Națională. Iar vestea a afectat-o foarte mult, cum era și normal. Și pe mine m-a afectat, este tatăl fiicei mele”, a spus Iulia Albu, conform .

Iulia Albu susține că decizia lui Mihai Albu de a-i spune fiicei lor ce se întâmplă a fost una corectă.

„Cred că decizia lui Mihai de a-i spune fetei ce se întâmplă a fost una corectă. Pentru că, însoțită de explicațiile de rigoare, pe care i le-am dat noi, despre ce presupune se întâmplă și că există șanse de recuperare foarte mari, copilul poate avea acum o imagine corectă și completă. Nu cred că era o soluție să spui când era prea târziu”, a mai precizat vedeta TV.

Mihai Albu, diagnosticat cu cancer

Amintim că și, de curând, a suferit și o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, în cadrul unui spital privat din București.