Mihai Albu, reacție după despărțirea dintre Iulia Albu și Mike: „Cât timp fetița mea locuiește cu mama ei, nu mă interesează altceva”

Despărțirea dintre și a venit după aproape nouă ani de relație. , fostul soț al vedetei, a vorbit despre acest subiect, scrie .

Ce a spus Mihai Albu

„Cât timp fetița mea locuiește cu mama ei, nu mă interesează altceva. Nu am nicio părere, chiar nu cunosc și nu mă interesează aspectul acesta. Nu am vorbit cu fiica mea despre asta. Contează doar ce spune fiica mea, dacă este ok sau nu, în rest nu mă privește. Am mai vorbit cu Mikaela, chiar destul de des, dar nu mi-a spus ceva de genul ăsta. Am mai vorbit, da, dar nu despre asta, deloc chiar”, a declarat Mihai Albu, potrivit fanatik.ro, citat de Cancan.

Pe de altă parte, Iulia Albu a vorbit despre acest subiect, însă s-a ferit să confirme despărțirea.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, a declarat Iulia Albu.