Motivul pentru care Andreea Ibacka nu a păstrat rochia de mireasă: „Eu am un soț pe rit vechi”. Care a fost cerința lui Cabral

Andreea Ibacka și Cabral s-au căsătorit în anul 2011 și au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago. Actrița a povestit un detaliu mai puțin știut din viața ei, ce are legătură cu ziua nunții sale.

Vedeta a recunoscut de ce nu a mai păstrat rochia de mireasă, deși și-ar fi dorit să facă asta pentru fiica ei.

„Eu am avut o direcție foarte clară, am vrut să fiu sirenă”

„Eu sunt Crăiasa Zăpezii acum, nu sunt mireasă. Dar să știi că în ziua nunții simt că nu m-am bucurat suficient pentru că am fost cumva agitată cu toate cele, cu organizarea, cu invitații și așa mai departe. Dar, ce să vezi, nu o să mai trăiesc niciodată ziua aceea. Însă după aceea am avut două botezuri superbe și cumva simt că am mai recuperat”, a declarat Andreea Ibacka, potrivit .

„Eu am avut o direcție foarte clară, am vrut să fiu sirenă. Ariel practic, a fost modelul meu. A fost așa o rochie pe corp și evazată doar în partea de jos. Nu era cea mai comodă rochie pentru purtat o zi întreagă, dar am arătat așa cum mi-am propus, iar asta era cel mai important la respectivă.

M-am mai luminat și eu între timp, acum am aflat că se poartă mai multe rochii în ziua respectivă, dar eu nu am venit cu fițele astea. Atunci eram micuță și de cununia civilă, de ședința foto, pentru petrecere, pentru după petrecere, și așa mai departe, m-am conformat o zi întreagă în sirenă”, a declarat actrița.

Andreea Ibacka a vrut să păstreze rochia pentru fiica ei

Chiar dacă au trecut deja 12 ani de la nuntă, Andreea a păstrat în suflet rochia purtată în ziua cea mare. Aceasta a vrut să o păstreze pentru fiica sa, însă soțul ei, Cabral, nu a fost foarte încântat de idee.

„Dar este o rochie pe care nu o voi uita niciodată. Nu o mai am. Nu știu dacă este sau nu adevărat, legenda spune că nu e bine s-o ții în casă.

Pentru cei care încă țin toate superstițiile. Eu am un soț pe vechi, pe rit vechi și el, iar el ține cont de toate astea. Eu nu duc gunoiul după ce s-a întunecat, nu țin rochia de mireasă în casă, din astea”, a mai povestit amuzată prezentatoarea TV.

„Am vrut la un moment dat să o păstrez pentru Namiko, mă rog, pentru fiica noastră, pentru că a venit ceva ani mai târziu, dar m-am gândit că sunt toate șansele ca siluetă-talie, dacă mă înțelegi, tatăl ei având doi metri înălțime și o păstram practic degeaba. Așa că am dat-o. S-a bucurat de ea o altă mireasă”, a mai concluzionat Andreea.