Andreea Ibacka, despre cât de grea a fost perioada în care era suspectă de cancer la sân: „Operația a infirmat temerile”

Andreea Ibacka a trecut prin momente foarte grele în anul 2017, atunci când a fost suspectă de cancer la sân.

Actrița a fost supusă mai multor investigații pentru a se asigura că totul este bine într-un final.

Andreea Ibacka, despre perioada grea prin care a trecut, atunci când era suspectă de cancer la sân

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a povestit despre momentul în care a fost suspectă de cancer la sân. Soția lui Cabral și-a făcut toate investigațiile pentru a se asigura că problema pe care o are nu este atât de gravă.

Ea nu a vrut să spună familiei despre diagnosticul primit, pentru că era în șoc și nu știa cum putea dureroasă. Deși această situație a avut loc în urmă cu 6 ani, actrița a vorbit abia acum despre perioada grea prin care a trecut.

„De-a lungul anilor am avut și noi probleme și unele chiar mari. Asta a fost una din pietrele de hotar. S-a întâmplat în 2017, n-am vorbit despre asta la momentul respectiv, pentru că nu-mi doream compasiunea nimănui, deși sunt convinsă că dacă spuneam atunci, eram pe prima pagină. Nu mi-am propus niciodată să ies în față.

Șocul și povara au fost așa de mari, încât nu m-am gândit la nimic altceva, la publicitate și așa mai departe. Mi-a fost foarte greu să îmi anunț părinții la vremea respectivă. Bine, era doar o suspiciune, dar o suspiciune destul de mare. Mi-era foarte frică de reacția lor, de șocul pe care l-ar putea suferi și am amânat foarte mult. Cred că le-am spus cu o zi și jumătate înainte de operație, pentru că a existat și o operație care a infirmat suspiciunea”, a povestit Andreea Ibacka, potrivit .

Andreea Ibacka: „Eu am ajuns de la un control de rutină la RMN”

Andreea Ibacka a mers să își facă un control de rutină, astfel a descoperit problemele pe care le avea. Actrița a suferit și o operație, astfel că a aflat că nu avea o tumoră malignă. Din fericire, soția lui Cabral este acum bine și merge frecvent să facă investigații pentru a se asigura că nu apar probleme.

„Eu am ajuns de la un control de rutină direct la RMN, mamografie, mai multe investigații, cei mai buni specialiști din țară. Am avut noroc iarăși că am ajuns la persoanele potrivite și la . Au trecut vreo trei săptămâni de când am aflat până când s-a întâmplat operația propriu-zisă, dar eu eram așa nerăbdătoare că m-aș fi dus în ziua respectivă, doar să scap de gândurile astea pe care le aveam.

Eu sunt un caz fericit, nu vreau să mă vait, că vai ce greu mi-a fost la vremea respectivă. Da, sigur că am suferit un șoc, dar faptul că operația a infirmat temerile și practic nu aveam o tumoră malignă mă face o mare norocoasă”.