Andreea Ibacka, despre cum gestionează diferența de vârstă dintre ea și Cabral: „Există momente în care simțim diferit”

În afară de faptul că este foarte frumoasă, Andreea Ibacka mai are o caliate, umorul fabulos care „te lovește când te aștepți mai puțin”, iar aceasta este, cu siguranță, una dintre calitățile cu care l-a cucerit pe Cabral.

Deși el este mai mare cu 8 ani decât ea, acest lucru nu i-a împiedicat să fie împreună. Pe deasupra, se iubesc la fel ca-n prima zi.

Andreea Ibacka, despre gestionarea diferenței de vârstă dintre ea și Cabral

Într-un interviu acordat recent pentru , Andreea Ibacka a povestit cum a fost cucerită de soțul ei, Cabral, ținând cont de faptul că aceasta a menționat în nenumărate rânduri că nu s-a îndrăgostit la prima vedere de el: „Acum, că mă iei la bani mărunți, care a fost momentul nostru zero. Ne-am împrietenit, am început să ieșim, ne-am vorbit la pertu… și apoi s-a rupt filmul. E clar, mi-a făcut magie neagră! Ăăă, „de culoare am vrut să zic”.

Legat de diferența de vârstă de 8 ani dintre ei și despre cum reușește să o gestioneze, Andreea Ibacka a mărturist: „Diferența nu-i nici mare, nici mică. Deși, după anul fabricației, am fi putut să ne cunoaștem chiar la ședințele cu părinții. Acolo unde participam în calități diferite, vreau să spun. Lumea e atât de mică, încât eu am fost colegă de generală cu Artemis, sora lui Cabral.

Da, există momente în care simțim diferit tocmai prin prisma etapei pe care o traversăm. Eu i-am înțeles criza vârstei mijlocii (să nu-i spuneți că a pățit el așa ceva!), el a mers pe mâna mea când a venit vorba despre decizia extinderii familiei, despre timing-ul ideal (mă scuzați, nu mi-a ieșit nicio formulare mai puțin pompoasă)”.

Andreea Ibacka are o relație foarte bună cu familia soțului ei

Despre relația pe care Andreea Ibacka o are cu familia ei, dar și a soțului ei, aceasta a spus: „Suntem o familie mare și unită, iar asta nu e doar o lozincă. Iar de când au apărut cei mici, ne vedem cu părinții noștri cel mult o dată la câteva zile, ne petrecem , concedii, weekenduri ș.a.m.d.”.

În ceea ce privește timpul pe care îl mai au pentru momentele în doi, Andreea Ibacka a dat un răspuns neașteptat: „Îmi pun toată nădejdea în rubrica de parenting din cadrul „Happy Café, pe care o și produc. E momentul să pun teoria în practică, zic”.