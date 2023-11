Motivul real pentru care Feli Donose s-a operat la stomac: „Am zis că nu vreau să mor” / Vedeta a reușit să slăbească 30 de kilograme în jumătate de an

și apreciate artiste din România, a decis să se opereze la stomac, după ce starea ei de sănătate a început să se înrăutățească. Problemele de sănătate cu care s-a confruntat au făcut-o pe Feli să se opereze cât mai repede la stomac. Artista a reușit să slăbească 30 de kilograme în mai puțin de jumătate de an.

Ce a mărturisit Feli Donose când s-a operat la stomac

Pe atunci, Feli spunea că nu îi pare rău că a luat această decizie, însă credea că este cea mai bună soluție, după ce s-a înfometat timp de 20 de zile pe motivul încercării unui program detox. De fiecare dată când a încercat să țină dietă, Feli se îngrășa la loc și câteva kilograme în plus peste.

„M-am operat la stomac. Am decis să fac pasul ăsta, nu îmi pare rău, dar nu vreau să credeţi că e cea mai bună soluţie, nu e deloc uşor. Nimic nu este mai frumos decât să te poţi bucura de corpul tău întreg. (…) Am încercat toate dietele posibile, pe grupa sanguină, disociate, cele cu zeamă de varză, inclusiv m-am înfometat 20 de zile sub motivul detox. Fierbeam legume şi beam apă cu puţină sare şi piper, mă minţeam că e pentru detox, doar că de fapt mă înfometam. Şi de la toate acestea ajungeam să mă îngraş la loc şi încă puţin peste”, povestea pe atunci artista.

La 6 ani de la intervenția chirurgicală, Feli a mărturisit care a fost adevăratul motiv pentru care a luat decizia de a se opera la stomac. Pentru ea, întreaga operație a fost un proces greu și plin de emoții. Niciodată nu și-a dorit să slăbească pentru imagine, ci pentru propria persoană.

„Am făcut gastric sleeve, dar să o ia ca pe un colac de salvare imediat. A fost un proces destul de greu și emoțional. Nu am vrut să slăbesc pentru imagine, am vrut să slăbesc pentru mine. M-am trezit noaptea cu o criză cu suc gastric, m-am înecat și am zis că nu vreau să mor pentru că nu am grijă de sănătatea mea. M-am dus și mi-am scanat corpul întâi. Când am văzut că am un firicel mic de chestie sănătoasă, în rest era grăsime și așa mai departe, am zis că nu e normal la 30 de ani să ajung acolo”, a mai spus ea, potrivit .