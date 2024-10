Pescobar vrea să își deschidă restaurant în Dubai. Cine îl ajută să își îndeplinească dorința

lovitură după lovitură. După ce a decis că va deschide un restaurant în Londra vrea să deschidă unul și în Dubai.

Un străin îl ajută cu afacerea

Restaurantul cu sushi i-a adus o sumă mare de bani lui Pescobar, astfel că vrea să treacă la următoarea etapă și să își deschidă o locație în Dubai. Alături îi va fi cel mai bun prieten al lui, Mitică Dragomir, informează

restaurant după restaurant și se zvonește că deja a făcut planul pentru noua locație din Emiratele Arabe Unite. Mitică Dragomir a dezvăluit câteva detalii despre sprijinul pe care i-l oferă prietenului său. Mai mult, Pescobar a fost ajutat pentru a deschide afacerea din Dubai de un iranian care s-a ocupat de afaceri și în România.

„Îl ajută un iranian care a avut magazine în România. Vorbea româneşte. Am fost la el, ne-a invitat la un mic-dejun. A găsit o variantă… el vine cu conceptul ăsta al lui de sushi, Pescobar. El e foarte bine documentat pe publicitate, bate cam tot ce am văzut eu până acum. El singur îşi face. Pe telefoane, ameţeşte pe toată lumea”, a spus Mitică Dragomir.

Va deschide un restaurant în Londra

Pescobar va deschide un restaurant și în Londra și a făcut marele anunț pe rețelele de socializare. Acesta se va numi „Pescobar sushi London”. Astfel, Londra va fi prima locația internațională în care afaceristul va deschide o tavernă, fiind și orașul în care a lucrat o bună perioadă de timp, înainte de a da lovita cu afacerea sa. Restaurantele sale sunt foarte populare în România și ar putea avea parte de un asemenea success și la nivel internațional.

„Dragilor am luat și cheia. Uite cum simți spațiul ăsta. Haide să vezi cum se vede afară. Uite, frumos. Aici pun ăla de shaorma, caracatița. Am gândit-o, am făcut-o. Astea se schimbă cu Pescobar suhi London și o să fie și cu logo cu fața mea, să vadă lumea cine e Pescobar”, a transmis Pescobar.