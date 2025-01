Stela Enache, supărată din cauza pensiei pe care o primește după 50 de ani de activitate: „Am muncit o viață întreagă cam degeaba”

După o activitate artistică de peste 50 de ani, Stela Enache spune că nu are o pensie pe măsura efortului pe care l-a depus. „Am muncit o viață întreagă cam degeaba”, a spus , explicând apoi cum a ajuns în această situație.

Stela Enache, despre pensia pe care o primește

„Nu discutăm despre pensie, n-are niciun sens. Pot spune însă că am muncit o viață întreagă cam degeaba. Pe vremea mea, nu era cu carte de muncă, ni se luau niște bani, pentru ce, nu știu, nu exista cu asigurare.

Am fost artist liber profesionist, am cântat mult și în străinătate, dar plăteam tot felul de impozite, habar n-am ce ne cereau. Iar când m-am dus să mă interesez, mi-au zis că nu știu ce bani am plătit.

Practic, a fost munca în zadar. Nu mă plâng, însă, sunt și consilier cultural la o universitate din București, mai cânt, nu am predat armele!”, a declarat Stela Enache, pentru

Stela Enache a împlinit recent 75 de ani

Interpreta piesei „Ani de liceu” chiar pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române.

„Împlinesc 75 de ani. Mă îngrozește cifra, dar ăsta e adevărul, important e, de fapt, cum te simți ca om. Eu mă simt la fel de vioaie, de veselă, de optimistă. Iubesc oamenii, în general, iar asta îmi dă un avânt. Nu pot să văd urâtul, încerc să scot ce este mai frumos din oameni”, a mai spus Stela Enache, pentru Click!.