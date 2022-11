The Rock, Dwayne Johnson, s-a întors la supermarketul din care obișnuia să fure dulciuri când era mic. Clienții au rămas fără cuvinte când au văzut ce face

zilele trecute, la un supermarket din Hawaii, din care obișnuia să fure ciocolată atunci când era copil.

A furat câte un baton de ciocolată zilnic, timp de un an

din lumea filmului, iar acum, când are o avere considerabilă, a ținut să facă un gest pentru a-și șterge din păcatele tinereții. Acesta s-a întors la magazinul din care, spune el, a furat câte un baton de ciocolată în fiecare zi, timp de un an.

„Când aveam 14 ani, în fiecare zi, timp de un an, am venit aici și am furat câte un baton mare de ciocolată pentru că nu-mi permiteam unul. Aceasta era gustarea mea de dinainte de antrenament. Am făcut asta aproape zilnic, un an.

A trebuit să mă întorc aici și să cumpăr toate batoanele de ciocolată de pe rafturi”, a spus Dwayne în clipul pe care l-a pus pe Instagram, în care a documentat „aventura” lui din supermarket.

Aproape 300 de dolari a dat pe ciocolata pe care a lăsat-o la tejghea, pentru ca cei care nu-și permit un baton să ia unul de acolo.

Mai mult, actorul de 50 de ani și s-a arătat generos și față de clienții din magazin, cărora le-a plătit cumpărăturile. A făcut și poze cu fanii lui, fericit să fie acolo.