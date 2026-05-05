UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”

Ilie Bolojan și-a începutul discursul în la dezbaterea moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR. Un discurs dur cu atacuri grele la adresa PSD-iștilor.

Discursul lui Ilie Bolojan

„Am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țara noastră. Cu toate dificultățile, cu toate problemele care au fost, cu patru partide plus grupul minorităților, în cele zece luni am făcut câteva lucruri Și pentru asta, indiferent că sunt în bancă sau în sală, trebuie să le mulțumesc tuturor miniștilor cu care am colaborat, pentru că aceste rezultate sunt un rezultat. rezultat de echipă. Acesta este adevărul.

Am coborât deficitul la 7,9% din primul trimestru. Cel mai important lucru, am recâștigat încrederea piețelor în Guvernul României. Și în primul trimestru al acestui an, se confirmă acest trend. Veniturile statului au crescut în această perioadă. Cu peste 15% am colectat mai bine.

Am promis ordine în finanțe și asta am făcut. Să știți că pentru prima dată, din câte știu, șefii de la ANAF și de la VAMĂ n-au mai fost negociați politic și nu erau numiți de premierul României pe post de umbrele pentru diferite sectoare. Prima dată i-a numit Ministrul de Finanțe.

Am menținut investițiile, ați vorbit de investiții. Totuși, ne uităm la cifre. Investițiile anul acesta sunt de 165 de miliarde. Sigur, o componentă importantă sunt fondurile europene, dar sunt 8% din PIB. Și nu e ușor să faci asta în condițiile în care trebuie să și reduci deficitul. Și știți asta când vă uitați la cifre. Am renegociat PNR-ul. N-a fost o treabă ușoară.

Pentru a recupera banii, pentru că eram în aer cu el când am preluat acest mandat. Am plătit datoriile restante față de constructori. Să știți că anul acesta toate datoriile în în zona de sănătate, unde aveam arierate de ani de zile, în zona de constructori, au fost achitate și nu a mai prelungit acest sistem. Am început să corectăm nedreptățile, adoptând reforma pensiilor magistraților.

Pensionare la 65 de ani, nu la 48 sau la 50. Plafonul la pensie de 70%, toți o cereau, dar nici un guvern nu s-a legat de problema asta. Și să știți că atunci când trebuia să cobori la briefing, să prezinți acest subiect, coborai singur, pentru că inițiatorii nu trebuiau să coboare. Am redus sporurile și cheltuiele de personal.

Da, dacă ne uităm o să vedem că au scăzut cu aproximativ 5%, dar tocmai pentru că cheltuielile au scăzut cu mult mai puțin decât au crescut veniturile, trebuie continuată reducerea de cheltuiel în așa fel încât costul… echilibrării să fie corect împărțit. Am venit cu reducerea de 10% în administrație. Am făcut-o cu mare greutate, după luni de zile, cu frâna de mână trasă.

Știu asta toți cei care au fost la negocieri. Am realizat un program de relansare economică care trebuie închis și propus și în lucru până la sfârșitul lunii mai. Și, în fine, Comisia Europeană ne-a validat această traiectorie, dobând Rânzile au început să scadă. E adevărat. A venit războiul din Golf. Și a venit moțiunea și hărmălaia de dinainte de moțiune.”

„O moțiune mincinoasă și cinică”

„Acum aș vrea să spun câteva lucruri legate de cum s-a ajuns aici. Că totuși această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scris. de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și n-au participat la toate deciziile. Este cinică, pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim.

Orice țară, într-o sumedenie de crize externe, interne, ar încerca să-și consolideze guvernările, nu să le dărâme și să nu pune nimic în loc. Orice schimbare de guvern s-ar presupune că trebuie să vină cu o gândire cine vine, ce se întâmplă. mai departe a doua zi, pentru că e problema de credibilitatea țării, de menținerea deficitelor, e vorba de absorția de fonduri române și de a nu pierde bani din PNRR.

Dar cum am ajuns aici? Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul Guvernului. Și sunt oameni aici care veneau la ședințele de coaliție. E foarte neplăcut să particip la o ședință de coaliție, să plece după aceea pe surse ce nu s-a discutat sau doar parțial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil ce s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14.

Sperând că în fața măsurilor care au fost luate, care n-au fost ușoare, Ce este? Unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat și alții vor scăpa de nota de plată în așa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu a reușit asta. Pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025 când nu l-am respectat când guvernele de atunci, din care și noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate și în care le-am creat niște așteptări în care statul le poate da ce nu are. În toată această perioadă, stimați colegi,

Am răbdat, m-am făcut că nu văd ce vede toată lumea, că nu aud. Sperând și crezând că pentru țara noastră, ca să-i mai lucruri înainte, merită să suporți, merită să pierzi, dar n-a fost suficient. După ce am luat primul val de măsuri care era necesar, am început să lucrăm la reducerea cheltuielor statului și am generat supărarea baronilor locali care n-au mai putut folosi pușculița statului ca și rezervă pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetență.

Haideți să discutăm foarte deschis și despre asta. Unii au o mentalitate că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau în alte guvernări, dar n-a mai mers acum. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. În 2024, electrocentrale Craiova a primit un credit de la Exim Bank de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu l-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene.

Și nu Bolojan a numit conducerea electrocentralei. Parcă doamna care era în poză era într-o campanie electorală cu Poate nu știm asta. În următoarea… În 2025, din nou, Consiliul Județean Dolj nu termină aeroportul. Ce să facem? Trebuie să mai ajutăm odată. 50 de milioane de euro HG din fondul de rezervă, direct către aeroport, în timp ce alții și-au luat credite alte Consilii Județene, ca să-și termine lucrările la timp, ca să nu le plătească altcineva. Normal că în următorul an Și colegii știu asta. Când din nou trebuia să dăm zeci de milioane, n-a mai mers. Și sigur că a deranjat foarte mult.

Dar, stimați colegi, poate și primarul de la Brăila vrea cinci de milioane de euro. Și colegul primar de la Galați și cel de la Botoșani. Nu doar unii. Pentru că unii care își fac treaba parfraierii de serviciu, acelor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculisă. N-a mai mers asta. Aveam HG-urile prin care an de an, dacă vă aduceți aminte, HG-urile de sezon, acopeream pe sprânceană, ca să vă citesc, pe sărite, unde mai trebuia ceva, să ne mai bifăm, să ne mai fidelizăm o primărie.

Asta n-a mai mers, că nu mai aveam de unde, nu s-a mai putea, normal că a fost un al deranj. Vă rog să vă gândiți la Compania Națională de investiții, cum ne batem noi joc de primari. Avem o mie și vreo 250 de proiecte în lucru din tomberonul de peste 11.000 de proiecte pe care mulți de aici știm asta și noi depune proiecte la CNI, la cornul abundenței care nu există.

Și știți cât e bugetul de investiții într-un an? 2,5 milioane. Știți cât costă cele 1200 de șantiere fără actualizări, fără indexări? Vreo 12,5 miliarde. Deci dacă nu mai începem alte lucrări, atunci ne trebuie 5 ani de zile ca să le terminăm pe cele care sunt în lucru. Dacă a mai fi deschis, cum se dorește, încă o lucrare, încă una, încă alta, știți ce făceam? Ne băteam joc de cele 1200 șantiere.”

„S-au supărat baronii locali”

„Normal că a deranjat, pentru că n-a mai început alte lucrări. Ba da, acolo unde există finanțare, unde vrei să faci stadioane. Am pus o cofinanțare care este corectă, pentru că fiecare trebuie să și le regleze, funcție și de capacitatea de finanțare ca dimensiune. Altfel avem ca la Târgu Jiu cu 12.000 de locuri fără echipă de fotbal sau ca la Târgoviște cu două stadioane cu echipă într-o ligă inferioară. Nu ne mai putem permite să facem asta. Asta a supărat rău de tot baronii locale. Știți asta foarte bine. Dar acum să mă refer la companistii, mați colegi. Că asta-i deranjul. Înțeleg și din moțiune.

După câteva luni de zile, mi-am dat seama unde sunt problemele statului, pentru că nu m-a informat nimeni. Avem niște probleme serioase. Avem niște conducte sparte, ca la termoficare, și chiar dacă ridici prețul la giga calorie, chiar dacă crești subvențiile, dacă aceste pierdere enorme, nu datorită ruginii, ci datorită găurilor care sunt date, nu sunt corectate, vă dați seama că țara asta nu își va putea echilibra Și atunci, știți, moțiunea stinge lumina, ca să o simplific. E una de genul, nu vindem companiile, le mulgem noi. Și o să vă dau niște exemple, ca să înțelegeți despre ce vorbesc.

Transelectrica, dragilor, ca să avem energie ieftină, cum vă doriți cu toții, toții și cetățenii noștri trebuie să avem mai multă producție de energie. Cum vrem. Dar ce să vezi? Avem 19.000 de megavati capacitate totală la care este ocupat 9.000 de megavati și noi am eliberat atereuri pentru 80.000 de megavati și încă 30.000 sunt în lucru. E adevărat că megavati ăștia nu sunt 1 la 1, dar oricum am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot. Cum am făcut asta? Am permis unor băieți deștepți, nu toți, dar o parte sunt evident speculativi, să facă hârtii, i-am consiliat, i-am ajutat și am blocat accesul în sistemul energetic. De-aia, dacă nu corectăm aceste lucruri, nu vom putea avea pe teremen scurt un preț de energie ieftină.

Și am zis că nu plec din acest guvern pentru până când această dimineață, n-am venit cu ordonanță să impun garanții ferme ca să terminăm cu aceste atereuri în bătaie de joc. V-ați gândit probabil că dacă vă mișcați repede cu emoțiunea, nu mai putem corecta ce este de corectat. Și poate nu știți cine-i director la Transelectrica. Sau nu știți asta. Vă rog să vă gândiți la altă problemă. Hidroelectrica. O companie importantă. care merge relativ bine, pentru că apa curge în România, pentru că vechile regimuri ne-au lăsat niște hidrocentrale pe care trebuie să le exploatăm, dar care în loc să facă investiții, preferă să stea pe profit, în loc să montăm.

Lângă fiecare hidrocentrală care este pe cursul apei, o baterie de stocare, e nevoie de 1500 de megavați și se punem asta în contractele de management, la directori, Explicit I-am lăsat să facă profit, le-am pus niște condiții foarte grele, să facă o ședință de CEA sau de Comitei de Supraveghere Regulat. I-am stresat foarte mult pe acești oameni și în felul acesta, în afară de a face profituri, nu și-au făcut investițiile care ce-ar fi permis? Ar fi permis la plâns, atunci când prețul energiei este foarte jos, să stocăm tot ce se produce, aproape ieftin, aproape gratis, ca să ne înțelegem, iar seara, când este de 3-4 ori mai mare, să echilibrăm prețurile, să câștigem mai mult și să avem o energie mai ieftină. Și mi-am dat seama că avem o grămadă de probleme la Metrorex, la aeroporturi București, la portul Constanța, peste tot. Și știți de ce am luat corecție pe Ministerul Transporturilor, pe Ministerul Energiei, Pe AMEPIP? Pentru că n-am făcut concursurile cum trebuie.

Pentru că nimeni nu e atâta de naiv să creadă că secretarul de stat, care coordonează aeronautica, pregătește un concurs și ies membrii din conducerea aeroportului, după care acești membri fac un concurs și surpriză cine câștigă concursul. Secretarul de stat care a făcut asta. Ori asta se vede, știți, și de la Bruxelles, nu doar din București. Și atunci, știți cum i-am deranjat? Trebuie să-și aprobe bugetele în ședința de guvern și le-am spus de la începutul anului. Anul acesta nu vă mai trece în bugetele dacă ministrii nu vă pun indicator de performanță, păcinstite.

Și bun, v-au numit acolo prin concursuri așa cum le știm, pentru că toți au niște filiații. dar măcar să vă pună să lucrați pentru grămada de bani pe care îi încasați, măcar asta să facă. Și doar cei care au fost în regulă au trecut prin guvern. E clar că a stat deranjat pentru că trebuiau să vină toți și să treacă acest examen în care ei care de fapt au contracte în care nu pot fi deranjați, să le modificăm contractele ca să facă ceva pentru țara asta. Pentru că așa cum i-am pus acolo, vegea guvernări toate, ca să ne înțelegem bine ce discutăm, suntem în situația în care oamenii ăștia tratează postul la ca o recompensă, nu ca o provocare. Bun, i-au pus, dar nu asta e problema, i-ai pune să și lucreze. Și asta a deranjat, pentru că nu mai puteau să meargă lucrurile cum au mers. Asta apropo de companii de stat. Gândiți-vă ce pierderi sunt la companiile care privesc subvenții. Sute de milioane aproape la fiecare. care companie an de an.

Combinatul Oltenia, 200 de milioane de euro pierdere doar anul trecut. Și așa mai departe. Dacă nu vom reduce aceste pierderi, dacă nu vom administra bine companiile, de unde ne pot veni resurse importante, profituri, sau economii importante, subvenții mai mici, indiferent cine va fi în guvernare, dacă nu va acopere acest lucru, nu va putea performa. Și am început să facem asta. Deci, această moțiune vorbește despre companii și cred că am lămurit-o asta, da? Cei care știu cum se listează o companie și sunt aici oameni care se pricep la asta, din tot spectrul politic, știu că o informare despre o posibilitate în ședința de guvern n-are nicio valoare economică și că orice fel de vânzare pe care ai vrea să o faci, înseamnă de la șase luni la un an.

Deci baza acestei moțiuni nu există, este o minciună totală, dar trebuia să vă agățați de ceva. În această moțiune se vorbește de sărăcirea populației, despre creșterea TVA-ului, despre anumite CASS și așa mai departe. Păi nu le-am hotărât pe astea împreună. Nu știm asta, astimați colegi, câți sunteți de ipocriți. Dar, cum să vă spun… Eu înțeleg greutățile cetățenilor noștri.

Pentru că, oameni buni, încă nu s-a văzut nicăieri în lume o corecție de deficit, fără o constrângere economică, fără un efort. Nu există nicăieri așa ceva. Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate, fără să deranjați pe nimeni. Ați mai încercat asta în 2024 și nu v-a ieșit. Și atunci, foarte deschis, timați colegi. eu înțeleg aceste lucruri și le mulțumesc românilor pentru aceste greutăți.”

„Sfidați românii din penthouse-uri scumpe”

„Dar nu pot să accept cum să vă spun și nu aveți nicio credibilitate ca oameni care locuiesc în penthouse-uri, din offshore-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor.

Oameni care au mașini, mai scumpe decât câteva apartamente. Să ne explice cât e de greu. Românii știu că oamenii ăștia nu suferă alături de ei. Știu asta cât se poate declara. Și nu mai merge asta, da? Sărătirea populației așa cum se face vorbire. Știți când a fost? Când am avut vârful de deficit maxim de 9,3% din PIB. Dar de ce? Pentru că vă dați seama, cineva care a spart banii familiei, n-are nicio vină, are de vină cel care strânge cioburile, care repară, care curăță, care adună familia. Ceea ce s-a întâmplat în 2023-2024, plătim nota de plat acum. Și nu e normal ceea ce faceți.

Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu! Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că deranjează foarte mult. Mi s-a reproșat în aceste zile că m-am agățat de scaun. Eu mă țin de o direcție, de niște principii și vă rog să mă credeți că dacă aș fi văzut un plan, o soluție care să rezolve problemele, m-aș fi dat la o parte.

Dar vă întreb pe toți, poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave acestei țărămâni, ele nu pleacă odată cu mine. Riscăm să pierdem credibilitate, să pierdem bani din PNR, să ne întoarcem prin ceea ce faceți. De unde am plecat? Eu știu un lucru sigur. Nu știu cine va câștiga, din punct de vedere politic, din ceea ce se întâmplă.

Dar știu sigur că românii vor pierde. din asta. Și asta e mare păcat, da? În același timp, asistăm la un paradox. Aur, care a fost un efect al nemulțumirilor legate de ceea ce se întâmpla în sistemul nostru politic, pe care partidul care l-a întrupat cel mai mult este PSD-ul, asta este realitatea, e aliat acum la moțiune cu PSD-ul. Prin ceea ce face acum a nu face decât să susțină și să perpetueze sistemul, de fapt, da?

Și invers, la rândul lui Partidul Social Democrat, legitimează prin această asociere acțiunile AUR. Și atunci, aprinderea luminii are și un rol parlamentar. Măcar, cum să vă spun, PSD și AUR au semnat pe față un document oficial în Parlament și, practic, au oficializat această colaborare.

Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor. Închei, mulțumind tuturor românilor pentru efortul pe care l-am făcut în această zi. Și pe umerii cărora a căzut o parte din greutăți. E un efort pentru ca țara noastră să fie repusă pe gala modernizării și a creșterii. Mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am primit în aceste zile. Mă onorează, mă motivează și știu pentru ce să lupt. Dumnezeu să aibă în pază România!”