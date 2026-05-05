Olguța Vasilescu, optimistă în legătură cu demiterea guvernului. Ce spune despre achizițiile de parlamentari

Adrian Teampău
05 mai 2026, 08:56
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primărița Craiovei. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Olguța Vasilescu este optimistă înainte de moțiune
  2. PSD speră la refacerea alianței cu PNL
  3. Bolojan oferă funcții în schimbul votului

Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai importanți lideri ai PSD, s-a arătat optimistă în legătură cu rezultatul votului de demitere a guvernului condus de Ilie Bolojan. Ea nu crede că PNL și USR au reușit să cumpere suficienți de mulți parlamentari astfel încât să întoarcă rezultatul. 

Olguța Vasilescu este optimistă înainte de moțiune

Primarul municipiului Craiova a comentat speculațiile cu privire la deznodământul moțiunii de cezură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Ea a făcut referire la achizițiile de parlamentari, făcute în ultimele ore de negociatorii PNL și USR. Olguța Vasilescu este de părere că numărul celor care au acceptat să-și vândă votul este insuficient pentru a răsturna rezultatul.

Moțiunea de cenzură, inițiată de PSD și AUR, este programată spre a fi dezbătută și votată în plenul parlamentului, marți, 5 mai, la ora 11.00. Pentru ca guvernul să fie demis sunt necesare 233 de voturi.

„Va fi un vot copleșitor. Eu zic că au reușit prea puțin. Au mai luat ceva, dar nu suficient. Nu suntem toți nebuni”, a spus Olguța Vasilescu, conform Antena 3.

PSD speră la refacerea alianței cu PNL

Potrivit spuselor sale, ar fi de dorit ca, în cazul demiterii guvernului, după înlăturarea lui Ilie Bolojan, alianța cu PNL să se refacă. În acest context, Olguța Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan de pierderea finanțărilor prin PNRR, acuzându-l de întârzieri la decontarea facturilor pentru lucrările executate de autoritățile locale

„Cât am încasat, cât s-a dat în noi și cât am tăcut pentru că noi sperăm ca această alianță să se refacă, dar cu o persoană capabilă și care înțelege lucrurile, pentru că aici v-am dat cel mai bun exemplu. Pierdem finanțările din PNRR din prostia unui singur om. Nu poți să spui că nu a știut, pentru că a știut. Noi am spus lucrurile astea, dar nu au contat”, a mai spus Vasilescu.

Într-un schimb de replici cu politicianul Robert Sighiartău, de la PNL, Vasilescu a vorbit și despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate. În opinia sa, într-un astfel de scenariu, PSD ar obține cel puțin tot atâtea voturi ca și la alegerile precedente, la termen, din 2024.

„E un singur om optuz care nu a vrut să înțeleagă. Despre PSD i-ați cântat prohodul până acum de nu știu câte ori și de fiecare dată luați bătaie de la PSD, de fiecare dată câștigă alegerile PSD. Dacă mâine sunt anticipate, PSD are cel puțin scorul pe care l-a avut la alegerile parlamentare de data trecută”, a spus aceasta la Antena 3.

Bolojan oferă funcții în schimbul votului

Această moțiune de cenzură a scos la iveală, din nou, partea sulfuroasă a politicii românești. În căutare de voturi pentru a se menține la guvernare, PNL și USR au înființat trei echipe de negociatori. Aceștia au primis sarcină să recruteze traseiști din celelalte partide pentru a nu vota moțiunea.

La schimb, potrivit unor surse politice, citate de mai toată mass-media, Ilie Bolojan și liderii USR au oferit funcții în administrație, sinecuri și bani. S-a mers până acolo încât unei parlamentare de la POT i s-ar fi oferit funcția de consul la Bruxelles, în subordinea MAE. De asemenea, s-au propus sinecuri prin tot felul de structuri precum Administrația Cimitirelor

Aceste oferte dau peste cap mitul reformiștilor onești care vor să elimine sinecurile și să facă ordine în sistemul public, în interesul cetățenilor. Atât USR, cât și Ilie Bolojan par mai curând interesați de guvernare, la care nu vor să renunțe, vorba unui deputat USR, nici opăriți cu apă fierbinte. În nici un caz nu se poate vorbit despre o guvernare în interesul cetățenilor dacă este bazată pe voturi tranzacționate la limita legii penale.

