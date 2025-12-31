B1 Inregistrari!
Mesajul de Anul Nou transmis de Ilie Bolojan: „Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe"

Ana Maria
31 dec. 2025, 20:25
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Mesajul de Anul Nou transmis de Ilie Bolojan. Premierul a transmis un mesaj plin de speranță și încredere pentru anul care începe, adresat tuturor românilor. Printr-o postare pe Facebook, liderul Guvernului a subliniat importanța eforturilor comune în depășirea dificultăților și a mulțumit pentru răbdarea și sacrificiile făcute în anul care tocmai s-a încheiat.

„Dragi români,
Vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri.
Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri.
Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile, pentru răbdare și pentru sacrificiile făcute.”, a transmis premierul, pe Facebook.

Mesajul de Anul Nou transmis de Ilie Bolojan. Cum vede viitorul României

În continuare, premierul și-a exprimat optimismul că anul următor va aduce schimbări pozitive pentru țară:

„Anul viitor am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România, țara noastră, un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun.”, a continuat Bolojan.

Acest mesaj reflectă o viziune în care fiecare cetățean are șansa să-și construiască viața într-un mediu stabil și prosper.

Cum încheie premierul mesajul său către români

Ilie Bolojan a încheiat mesajul cu o urare pentru toți românii de pretutindeni:

„La mulți ani!
Dumnezeu să aibă în pază toți românii de pretutindeni!”

În contextul unui an 2025 marcat de provocări economice și sociale, România a traversat momente în care responsabilitatea și unitatea au fost și sunt esențiale. Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost nevoit să gestioneze cu strictețe finanțele publice și a adoptat măsuri menite să corecteze dezechilibrele și să asigure stabilitatea pe termen lung. În acest cadru, mesajele optimiste și încurajatoare, precum cel transmis de premier la final de an, capătă o importanță aparte. Aceste apeluri la solidaritate și speranță reflectă dorința de a construi o Românie mai puternică și mai prosperă. Rămâne de văzut cum și ce va fi în noul an.

