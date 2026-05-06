Kelemen Hunor propune refacerea coaliției de guvernare, la o zi după care a dus la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. are un punct de vedere similar cu cel al PSD și al grupului minorităților.

Kelemen Hunor pune presiune pe PNL

Preşedintele UDMR consideră că, înainte de orice altă discuţie, prima propunere este de refacere a . El a amintit că nu este prima oară când un partid, care a făcut parte din l-a răsturnat. Kelemen Hunor a amintit de momentul 2021, când USR și AUR au inițiat moțiunea de cenzură care dus la căderea guvernului Câțu.

„Votul de ieri este un vot foarte categoric, o majoritate foarte largă, peste 280 de voturi pentru a demite guvernul şi, bineînţeles, tot în Parlament trebuie găsită o soluţie pentru a investi un nou guvern. Toate soluţiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluţie nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formaţiune politică, există voturi şi votul trebuie respectat, votul fiecărui cetăţean”, a declarat liderul UDMR.

Drept urmare, consideră politicianul maghiar, PSD, PNL, USR, UDMR, minorităţile ar trebui să caute un premier care să fie acceptat de toată lume. În opinia sa, o formulă minoritară nu ar fi o soluție potrivită, mai ales că s-a văzut ce greu funcționează o coaliţie majoritară.

„Opţiunea noastră, înainte de orice altă discuţie, ar fi să refacem coaliţia care a funcţionat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele şi care nu ar fi rival niciunuia, mai ales vorbesc de partidele mari”, a spus politicianul.

Cum vede liderul UDMR situția politică

Kelemen Hunor consideră că discuțiile cu PNL, pentru refacerea coaliției de guvernare trebuie reluate. Chiar dacă Ilie Bolojan și-a impus punctul de vedere, iar Biroul Național a decis ca partidul să treacă în opoziție, negocierile nu trebuie abandonate.

„Dacă se găsește o persoană care are capacitatea de a-l convinge pe premierul Bolojan, în primul rând, și pe cei din PNL că nu e o umilință de a te întoarce, fiindcă nu e vorba de un alt premier din PNL, eventual, fiindcă nu merge. Deci, la Partidul Național Liberal ați văzut hotărârea foarte fermă și hotărârea repetată, reluată, confirmată, deci atunci se poate găsi o înțelegere, dar acest lucru, sigur, rămâne de văzut, dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. După primele discuții, în acest moment, încă, din câte știu eu, n-au început discuțiile cu președintele Dan”, a spus politicianul.

El consideră că este nevoie de o formulă de guvernare bazată pe o majoritate solidă și transparentă care să nu fie nevoită să negocieze susținerea fiecărei măsuri în Parlament.

„Se poate gândi şi la alte formule, alte formule majoritare. Eu nu m-aş gândi acum la nicio formulă minoritară, fiindcă am văzut că şi o formulă de coaliţie majoritară funcţionează greu. Eu m-aş gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate în Parlament, pentru un guvern, o majoritate foarte clară, foarte transparentă, fără a negocia în fiecare zi pentru fiecare proiect, cu fiecare om, câte un vot în Parlamentul României”, a menţionat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor așteaptă invitația la Cotroceni

În aceste condiții, preşedintele UDMR a mai spus că aşteaptă să invitația la consultări a președintelui Nicușor Dan. Kelemen Hunor a precizat că este nevoie de discuții cu ceilalți membri ai partidelor care au format coaliția pentru a stabili ce este de făcut.

„Încă nu am fost contactaţi, aşteptăm discuţii cu colegii noştri din PNL, din PSD, din USR, cu grupul condus de domnul Pambuccian. Încă nu am discutat cu nimeni de ieri, de când a fost acest vot împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan”, a arătat el.

Președintele UDMR crede că negocierile nu vor fi de durată, iar un nou guvern ar putea să-și intre în funcție în aproximativ două săptămâni.

„În două-trei săptămâni maxim. Și așa sunt probleme legate de percepția noastră în străinătate”, a spus liderul UDMR.