O repetiție secretă pentru parada de 9 mai din Moscova a fost întreruptă brusc, după emiterea unor alerte de atac aerian. Participanții au fost nevoiți să se retragă în grabă, în timp ce autoritățile au mobilizat forțe suplimentare de apărare.

Repetiție cu ușile închise și măsuri sporite de securitate

Evenimentul a avut loc în condiții stricte de securitate, pe fondul tensiunilor generate de conflictul dintre Rusia și Ucraina, scrie Adevărul.

Unități ale Rosgvardia au fost desfășurate în centrul orașului, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost întărite în jurul capitalei.

Repetiția s-a desfășurat fără tehnică militară, fiind exersate doar formațiile și mișcările participanților.

Retragere bruscă în timpul exercițiului

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, la un moment dat soldații au părăsit în grabă zona și s-au îndreptat către adăposturi.

Incidentul ar fi fost provocat de alerte de raid aerian emise în mai multe regiuni ale Rusiei, dar și de o avertizare privind un posibil atac cu drone asupra capitalei.

Fără tehnică militară la parada din 9 mai

Parada organizată anual în Piața Roșie, cu ocazia Ziua Victoriei, ar urma să se desfășoare anul acesta fără echipamente militare grele.

Este pentru prima dată în aproape două decenii când tancurile și sistemele de rachete nu vor defila, decizia fiind justificată de „situația operațională actuală”.

Temeri legate de atacuri cu drone

Mai mulți analiști și bloggeri militari ruși susțin că autoritățile se tem de posibile atacuri cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat, la rândul său, că astfel de drone ar putea viza parada din 9 mai.

Evenimente anulate în alte regiuni

În paralel, presa ucraineană a relatat că evenimentele dedicate Zilei Victoriei ar fi fost anulate în Crimeea, pe fondul riscurilor de securitate.