Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a prezentat poziția PSD după adoptarea moțiunii de cenzură, care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Social-democratul susține că partidul ia în calcul două variante politice: participarea la o nouă construcție guvernamentală pro-europeană sau trecerea în opoziție.

În același timp, liderul PSD a respins scenariul unui Executiv format împreună cu AUR și a catalogat reacțiile dure venite dinspre PNL drept „decizii la cald”.

Ce spune Claudiu Manda despre reacția piețelor după căderea Guvernului

Manda a început prin a transmite că evoluția Bursei de Valori ar demonstra că temerile legate de prăbușirea au fost exagerate.

“Prima știre pe ziua de astăzi este că Bursa de Valori a crescut. Deci știrile din acestea cu panică nu trebuie să le tratăm decât că a fost un moment emoțional.”, a declarat Manda.

Potrivit liderului PSD, situația economică nu justifică scenariile alarmiste apărute imediat după votul moțiunii de cenzură.

Care sunt opțiunile PSD după demiterea Cabinetului Bolojan

Claudiu Manda a explicat că au în prezent două variante pe masă, fie participarea la formarea unei majorități pro-occidentale, fie intrarea în opoziție, dacă nu există o soluție politică stabilă.

“În ceea ce privește PSD, în momentul de față, avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției, și anume, să existe o construcție pro-occidentală, pro-europeană, din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în Opoziție, dacă nu găsim o astfel de opțiune.

Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile. Nu vorbim de un guvern PSD-AUR.

Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni ale domnului președinte și cu reprezentanții PSD, și cu celelalte partide. Dacă de acolo se degajă un punct de vedere și o convergență, sigur că, așa cum spuneam și mai devreme, vrem să fim partea a soluției”, a mai declarat Manda.

Cum răspunde PSD mesajelor venite dinspre PNL

Întrebat despre declarațiile liderilor PNL, care au transmis că nu vor negocia o nouă guvernare cu PSD și preferă opoziția, Claudiu Manda spune că aceste poziții ar putea fi doar reacții de moment.

„Le considerăm că sunt afirmații și decizii la cald. Așteptăm să se linștească lucrurile.

Partidul Național Liberal a mai declarat, la un moment dat, că nu va mai avea nicio discuție cu Partidul Social Democrat, până la urmă au ajuns să fuzioneze.”, a mai adăugat Manda.

Declarațiile vin într-un moment în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern se anunță complicate, după ce coaliția dintre PSD, PNL, USR și UDMR s-a rupt în urma moțiunii de cenzură.