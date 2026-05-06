B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Deciziile luate de PSD după ce Guvernul Bolojan a picat. Claudiu Manda: „Avem pe masă două opțiuni” (VIDEO)

Deciziile luate de PSD după ce Guvernul Bolojan a picat. Claudiu Manda: „Avem pe masă două opțiuni” (VIDEO)

Ana Maria
06 mai 2026, 13:45
Deciziile luate de PSD după ce Guvernul Bolojan a picat. Claudiu Manda: Avem pe masă două opțiuni (VIDEO)
Claudiu Manda, secretarul general al PSD. Sursa foto: Claudiu Manda / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Claudiu Manda despre reacția piețelor după căderea Guvernului
  2. Care sunt opțiunile PSD după demiterea Cabinetului Bolojan
  3. Cum răspunde PSD mesajelor venite dinspre PNL

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a prezentat poziția PSD după adoptarea moțiunii de cenzură, care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Social-democratul susține că partidul ia în calcul două variante politice: participarea la o nouă construcție guvernamentală pro-europeană sau trecerea în opoziție.

În același timp, liderul PSD a respins scenariul unui Executiv format împreună cu AUR și a catalogat reacțiile dure venite dinspre PNL drept „decizii la cald”.

Ce spune Claudiu Manda despre reacția piețelor după căderea Guvernului

Manda a început prin a transmite că evoluția Bursei de Valori ar demonstra că temerile legate de prăbușirea Guvernului au fost exagerate.

“Prima știre pe ziua de astăzi este că Bursa de Valori a crescut. Deci știrile din acestea cu panică nu trebuie să le tratăm decât că a fost un moment emoțional.”, a declarat Manda.

Potrivit liderului PSD, situația economică nu justifică scenariile alarmiste apărute imediat după votul moțiunii de cenzură.

Care sunt opțiunile PSD după demiterea Cabinetului Bolojan

Claudiu Manda a explicat că social-democrații au în prezent două variante pe masă, fie participarea la formarea unei majorități pro-occidentale, fie intrarea în opoziție, dacă nu există o soluție politică stabilă.

“În ceea ce privește PSD, în momentul de față, avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției, și anume, să existe o construcție pro-occidentală, pro-europeană, din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în Opoziție, dacă nu găsim o astfel de opțiune.

Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile. Nu vorbim de un guvern PSD-AUR.

Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni ale domnului președinte și cu reprezentanții PSD, și cu celelalte partide. Dacă de acolo se degajă un punct de vedere și o convergență, sigur că, așa cum spuneam și mai devreme, vrem să fim partea a soluției”, a mai declarat Manda.

Cum răspunde PSD mesajelor venite dinspre PNL

Întrebat despre declarațiile liderilor PNL, care au transmis că nu vor negocia o nouă guvernare cu PSD și preferă opoziția, Claudiu Manda spune că aceste poziții ar putea fi doar reacții de moment.

„Le considerăm că sunt afirmații și decizii la cald. Așteptăm să se linștească lucrurile.

Partidul Național Liberal a mai declarat, la un moment dat, că nu va mai avea nicio discuție cu Partidul Social Democrat, până la urmă au ajuns să fuzioneze.”, a mai adăugat Manda.

Declarațiile vin într-un moment în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern se anunță complicate, după ce coaliția dintre PSD, PNL, USR și UDMR s-a rupt în urma moțiunii de cenzură.

Tags:
Citește și...
Cine ar putea conduce noul Guvern. Varianta propusă de PSD. Alfred Simonis: “Avem un nume”
Politică
Cine ar putea conduce noul Guvern. Varianta propusă de PSD. Alfred Simonis: “Avem un nume”
PNL a ajuns în pragul scindării. Ce implică cu adevărat trecerea în opoziție
Politică
PNL a ajuns în pragul scindării. Ce implică cu adevărat trecerea în opoziție
AUR ajunge la guvernare? Anunțul lui Kelemen Hunor. Ce spune despre alegeri anticipate
Politică
AUR ajunge la guvernare? Anunțul lui Kelemen Hunor. Ce spune despre alegeri anticipate
Kelemen Hunor pune presiune pe PNL. Liderul UDMR cere refacerea coaliției de guvernare
Politică
Kelemen Hunor pune presiune pe PNL. Liderul UDMR cere refacerea coaliției de guvernare
Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a început negocierile informale pentru formarea unei noi majorități
Politică
Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a început negocierile informale pentru formarea unei noi majorități
Criza politică anulează recepția de „Ziua Europei” de la Cotroceni. Roberta Metsola va reprograma vizita de la București
Politică
Criza politică anulează recepția de „Ziua Europei” de la Cotroceni. Roberta Metsola va reprograma vizita de la București
Marinari răniți într-un atac asupra unei nave franceze de transport, în Strâmtoarea Ormuz
Externe
Marinari răniți într-un atac asupra unei nave franceze de transport, în Strâmtoarea Ormuz
Opoziția se anunță dificilă. Ilie Bolojan încearcă să se apropie de români. Mesaj de rămas bun, după pierderea guvernării
Politică
Opoziția se anunță dificilă. Ilie Bolojan încearcă să se apropie de români. Mesaj de rămas bun, după pierderea guvernării
Prețul kerosenului se dublează. Companiile aeriene reduc zborurile și scumpesc biletele
Politică
Prețul kerosenului se dublează. Companiile aeriene reduc zborurile și scumpesc biletele
Crin Antonescu profețește declinul PNL. Fostul lider liberal denunță cultul personalității în cazul lui Bolojan
Politică
Crin Antonescu profețește declinul PNL. Fostul lider liberal denunță cultul personalității în cazul lui Bolojan
Ultima oră
14:13 - Cine ar putea conduce noul Guvern. Varianta propusă de PSD. Alfred Simonis: “Avem un nume”
14:08 - PNL a ajuns în pragul scindării. Ce implică cu adevărat trecerea în opoziție
14:00 - O companie aeriană care voia să revoluționeze aviația s-a prăbușit. Zborurile, anulate după intrarea în lichidare
13:51 - Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
13:31 - Ciudad de Mexico se scufundă alarmant: până la 35 cm pe an. Un nou satelit confirmă amploarea fenomenului
13:20 - AUR ajunge la guvernare? Anunțul lui Kelemen Hunor. Ce spune despre alegeri anticipate
13:09 - Cum s-a îmbogățit Petrișor Peiu cu 30.000 de euro în ziua moțiunii de cenzură. Lovitură pe bursă dată de numărul 2 din AUR
12:58 - Kelemen Hunor pune presiune pe PNL. Liderul UDMR cere refacerea coaliției de guvernare
12:49 - Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a început negocierile informale pentru formarea unei noi majorități
12:45 - Uiți numele oamenilor imediat după ce îi cunoști? Ce spune acest obicei despre tine