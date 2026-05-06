B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » AUR ajunge la guvernare? Anunțul lui Kelemen Hunor. Ce spune despre alegeri anticipate

AUR ajunge la guvernare? Anunțul lui Kelemen Hunor. Ce spune despre alegeri anticipate

Ana Maria
06 mai 2026, 13:20
AUR ajunge la guvernare? Anunțul lui Kelemen Hunor. Ce spune despre alegeri anticipate
Sursa foto: Faebook / @Kelemen Hunor
Cuprins
  1. Ce spune Kelemen Hunor despre alegerile anticipate
  2. De ce spune liderul UDMR că nu există garanții politice
  3. În cât timp ar trebui instalat noul Guvern

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că organizarea alegerilor anticipate ar putea avea consecințe majore pentru scena politică din România și ar deschide drumul AUR către guvernare. În contextul crizei politice declanșate după căderea Guvernului Bolojan, liderul Uniunii cere refacerea coaliției de guvernare și instalarea rapidă a unui nou Executiv.

Kelemen Hunor spune că România nu își mai permite o perioadă lungă de instabilitate, mai ales în condițiile presiunilor economice și ale problemelor legate de finanțarea deficitului bugetar.

Ce spune Kelemen Hunor despre alegerile anticipate

Liderul UDMR consideră că anticipatele ar reprezenta un risc major pentru actualul echilibru politic și ar favoriza direct partidul condus de George Simion.

Ce se poate, teoretic, se poate şi practic, dar eu cred că astăzi, dacă mergem la anticipate, înseamnă că dăm pentru o perioadă lungă de timp guvernarea ţării celor de la AUR. Trebuie să vedem că ei au, în acest moment, susţinerea cea mai largă. Votul din 2024 a fost pentru patru ani de zile. De aceea, cei care au obţinut atunci votul cetăţenilor şi au format un guvern în 2024 şi, după aceea, în 2025, au responsabilitatea faţă de cetăţeni de a găsi şi acum o soluţie”, a explicat Kelemen Hunor.

De ce spune liderul UDMR că nu există garanții politice

Kelemen Hunor a vorbit și despre experiențele anterioare din coalițiile de guvernare, afirmând că nici măcar protocoalele politice nu pot garanta stabilitatea unei alianțe.

Din păcate, asta este experienţa noastră, experienţa mea personală din 2023. Cu toate protocoalele, cu toate prevederile din acele protocoale, tot s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci nu există o astfel de garanţie, nimeni nu poate găsi o astfel de garanţie. Depinde de intenţia fiecăruia şi dacă înţelege fiecare că trecem printr-un moment extrem de dificil şi orice aventură politică ne costă enorm de mult. Ne costă în buzunare, ne costă în perspectiva României pentru anii care urmează. Deci, din acest punct de vedere, sigur, eu nu pot să dau şi nimeni nu poate să dea nicio garanţie pentru niciunul. Am avut această experienţă. Politica este şi despre experienţă”, a mai spus Kelemen Hunor, potrivit Știtipesurse.

În cât timp ar trebui instalat noul Guvern

Liderul UDMR susține că negocierile pentru formarea unui nou Cabinet trebuie finalizate rapid, pentru a evita deteriorarea imaginii României pe plan extern și creșterea costurilor de finanțare.

Trebuie să recunoaştem, asta este situaţia, finanţarea deficitului costă şi va costa din ce în ce mai mult dacă nu găsim o soluţie. Deci maxim 2-3 săptămâni, zic eu, până când un nou guvern trebuie învestit”, a conchis Kelemen Hunor.

Tags:
Citește și...
Cine ar putea conduce noul Guvern. Varianta propusă de PSD. Alfred Simonis: “Avem un nume”
Politică
Cine ar putea conduce noul Guvern. Varianta propusă de PSD. Alfred Simonis: “Avem un nume”
PNL a ajuns în pragul scindării. Ce implică cu adevărat trecerea în opoziție
Politică
PNL a ajuns în pragul scindării. Ce implică cu adevărat trecerea în opoziție
Deciziile luate de PSD după ce Guvernul Bolojan a picat. Claudiu Manda: „Avem pe masă două opțiuni” (VIDEO)
Politică
Deciziile luate de PSD după ce Guvernul Bolojan a picat. Claudiu Manda: „Avem pe masă două opțiuni” (VIDEO)
Kelemen Hunor pune presiune pe PNL. Liderul UDMR cere refacerea coaliției de guvernare
Politică
Kelemen Hunor pune presiune pe PNL. Liderul UDMR cere refacerea coaliției de guvernare
Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a început negocierile informale pentru formarea unei noi majorități
Politică
Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a început negocierile informale pentru formarea unei noi majorități
Criza politică anulează recepția de „Ziua Europei” de la Cotroceni. Roberta Metsola va reprograma vizita de la București
Politică
Criza politică anulează recepția de „Ziua Europei” de la Cotroceni. Roberta Metsola va reprograma vizita de la București
Marinari răniți într-un atac asupra unei nave franceze de transport, în Strâmtoarea Ormuz
Externe
Marinari răniți într-un atac asupra unei nave franceze de transport, în Strâmtoarea Ormuz
Opoziția se anunță dificilă. Ilie Bolojan încearcă să se apropie de români. Mesaj de rămas bun, după pierderea guvernării
Politică
Opoziția se anunță dificilă. Ilie Bolojan încearcă să se apropie de români. Mesaj de rămas bun, după pierderea guvernării
Prețul kerosenului se dublează. Companiile aeriene reduc zborurile și scumpesc biletele
Politică
Prețul kerosenului se dublează. Companiile aeriene reduc zborurile și scumpesc biletele
Crin Antonescu profețește declinul PNL. Fostul lider liberal denunță cultul personalității în cazul lui Bolojan
Politică
Crin Antonescu profețește declinul PNL. Fostul lider liberal denunță cultul personalității în cazul lui Bolojan
Ultima oră
14:13 - Cine ar putea conduce noul Guvern. Varianta propusă de PSD. Alfred Simonis: “Avem un nume”
14:08 - PNL a ajuns în pragul scindării. Ce implică cu adevărat trecerea în opoziție
14:00 - O companie aeriană care voia să revoluționeze aviația s-a prăbușit. Zborurile, anulate după intrarea în lichidare
13:51 - Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
13:45 - Deciziile luate de PSD după ce Guvernul Bolojan a picat. Claudiu Manda: „Avem pe masă două opțiuni” (VIDEO)
13:31 - Ciudad de Mexico se scufundă alarmant: până la 35 cm pe an. Un nou satelit confirmă amploarea fenomenului
13:09 - Cum s-a îmbogățit Petrișor Peiu cu 30.000 de euro în ziua moțiunii de cenzură. Lovitură pe bursă dată de numărul 2 din AUR
12:58 - Kelemen Hunor pune presiune pe PNL. Liderul UDMR cere refacerea coaliției de guvernare
12:49 - Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a început negocierile informale pentru formarea unei noi majorități
12:45 - Uiți numele oamenilor imediat după ce îi cunoști? Ce spune acest obicei despre tine