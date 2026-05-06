Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că organizarea alegerilor anticipate ar putea avea consecințe majore pentru scena politică din România și ar deschide drumul AUR către guvernare. În contextul crizei politice declanșate după căderea Guvernului Bolojan, liderul Uniunii cere refacerea coaliției de guvernare și instalarea rapidă a unui nou Executiv.

Kelemen Hunor spune că România nu își mai permite o perioadă lungă de instabilitate, mai ales în condițiile presiunilor economice și ale problemelor legate de finanțarea deficitului bugetar.

Ce spune Kelemen Hunor despre alegerile anticipate

Liderul UDMR consideră că anticipatele ar reprezenta un risc major pentru actualul echilibru politic și ar favoriza direct partidul condus de George Simion.

”Ce se poate, teoretic, se poate şi practic, dar eu cred că astăzi, dacă mergem la anticipate, înseamnă că dăm pentru o perioadă lungă de timp guvernarea ţării celor de la . Trebuie să vedem că ei au, în acest moment, susţinerea cea mai largă. Votul din 2024 a fost pentru patru ani de zile. De aceea, cei care au obţinut atunci votul cetăţenilor şi au format un guvern în 2024 şi, după aceea, în 2025, au responsabilitatea faţă de cetăţeni de a găsi şi acum o soluţie”, a explicat Kelemen Hunor.

De ce spune liderul UDMR că nu există garanții politice

Kelemen Hunor a vorbit și despre experiențele anterioare din coalițiile de guvernare, afirmând că nici măcar protocoalele politice nu pot garanta stabilitatea unei alianțe.

”Din păcate, asta este experienţa noastră, experienţa mea personală din 2023. Cu toate protocoalele, cu toate prevederile din acele protocoale, tot s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci nu există o astfel de garanţie, nimeni nu poate găsi o astfel de garanţie. Depinde de intenţia fiecăruia şi dacă înţelege fiecare că trecem printr-un moment extrem de dificil şi orice aventură politică ne costă enorm de mult. Ne costă în buzunare, ne costă în perspectiva României pentru anii care urmează. Deci, din acest punct de vedere, sigur, eu nu pot să dau şi nimeni nu poate să dea nicio garanţie pentru niciunul. Am avut această experienţă. Politica este şi despre experienţă”, a mai spus Kelemen Hunor, potrivit .

În cât timp ar trebui instalat noul Guvern

Liderul UDMR susține că negocierile pentru formarea unui nou Cabinet trebuie finalizate rapid, pentru a evita deteriorarea imaginii României pe plan extern și creșterea costurilor de finanțare.

”Trebuie să recunoaştem, asta este situaţia, finanţarea deficitului costă şi va costa din ce în ce mai mult dacă nu găsim o soluţie. Deci maxim 2-3 săptămâni, zic eu, până când un nou guvern trebuie învestit”, a conchis Kelemen Hunor.