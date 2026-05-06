Cum s-a îmbogățit Petrișor Peiu cu 30.000 de euro în ziua moțiunii de cenzură. Lovitură pe bursă dată de numărul 2 din AUR

Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a înregistrat o creștere spectaculoasă a averii sale bursiere de aproximativ 30.400 de euro într-o singură zi de tranzacționare – chiar pe 5 mai 2026, ziua în care moțiunea de cenzură inițiată de AUR, PSD și PACE – Întâi România a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi, provocând căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Ironia politică este evidentă: unul dintre arhitecții moțiunii care a dus la prăbușirea Executivului a fost și unul dintre beneficiarii direcți ai reacției pieței bursiere din acea zi.

De la 1,4 milioane euro la aproape 3 milioane euro

În timp ce România intra într-o nouă criză guvernamentală, Peiu înregistra una dintre cele mai profitabile zile bursiere din acest an. Căderea Guvernului Bolojan a adus instabilitate politică, dar pentru liderul senatorilor AUR a însemnat și un plus de peste 30.000 de euro în conturile de investiții.

Potrivit calculelor realizate de pe baza declarației de avere depusă la finalul anului 2024, Petrișor Peiu deținea atunci un pachet de acțiuni evaluat la aproximativ 7 milioane de lei, echivalentul a circa 1,4 milioane de euro.

La prețurile din 5 mai 2026, același portofoliu a ajuns la aproximativ 3 milioane de euro, ceea ce înseamnă un plus de aproape 380.000 de euro de la începutul anului și o creștere de peste 30.000 de euro într-o singură zi.

Această evoluție nu a fost rezultatul unei tranzacții spectaculoase de moment, ci al aprecierii accelerate a acțiunilor din companiile în care Peiu a investit masiv.

Unde sunt banii lui Petrișor Peiu

Petrișor Peiu deține acțiuni la peste 20 de companii listate la Bursa de Valori București.

Cele mai importante poziții din portofoliu sunt:

OMV Petrom

Banca Transilvania

Romgaz

Nuclearelectrica

Urmează apoi:

Transgaz

Hidroelectrica

Premier Energy

BRD

MedLife

La polul opus, cu ponderi mai mici, apar Oil Terminal, Teraplast, Fondul Proprietatea și Purcari.

Structura portofoliului arată clar o concentrare pe energie și sectorul bancar – exact domeniile care au fost printre principalele motoare ale creșterii bursiere din ultimul an.

Bursa a reacționat imediat la moțiune

În dimineața zilei de 5 mai, piața a deschis pozitiv, iar indicele principal BET avansa cu 0,27%.

La ora 15:00, imediat după anunțul oficial privind adoptarea moțiunii de cenzură, piața a intrat pe corecție, iar BET a coborât la -0,41%. Însă revenirea a fost rapidă: până la ora 16:00, indicele recuperase complet și urcase la +0,9%, iar ședința s-a închis pe verde, cu un rulaj de 77 milioane de lei, peste media zilei precedente.

Practic, investitorii au interpretat căderea guvernului ca pe un semnal favorabil pentru piață.

Această revenire puternică a împins în sus și portofoliul senatorului AUR.

Petrișor Peiu: „Am pornit cu 50.000 de euro”

Peiu a explicat recent că și-a construit averea bursieră începând din 2005, când a investit aproximativ 50.000 de euro.

El a declarat că, după ani de tranzacții și reechilibrări de portofoliu, a ajuns la concluzia că cea mai bună strategie este adesea să nu faci nimic: să păstrezi acțiunile și să reinvestești dividendele.

este cunoscut drept unul dintre criticii vocali ai privatizării companiilor de stat profitabile prin bursă, însă în același timp beneficiază consistent tocmai de pe urma acestor listări și a performanței companiilor respective.

Cu alte cuvinte, discursul politic anti-privatizare coexistă cu una dintre cele mai mari averi bursiere din Parlament.