Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a început negocierile informale pentru formarea unei noi majorități

Consultările informale pentru formarea unui nou guvern au început miercuri la Palatul Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și în contextul tensiunilor dintre fostele partide ale coaliției. Președintele Nicușor Dan a ales să deschidă mai întâi o rundă de discuții neoficiale cu liderii politici, urmând ca abia după conturarea unei majorități să convoace consultările constituționale formale pentru desemnarea unui nou premier.

Noua majoritate, negociată la Cotroceni

Primii chemați la Palatul Cotroceni au fost Kelemen Hunor (UDMR) și Dominic Fritz (USR). Sunt așteptați Sorin Grindeanu (PSD) și Ilie Bolojan (PNL).

Cu o zi înainte de întâlniri, șeful statului a transmis un mesaj de calm și a exclus scenariul alegerilor anticipate.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu este un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică”, a spus Nicușor Dan, adăugând că România rămâne „un stat stabil” și că instituțiile funcționează normal.

Președintele a precizat că discuțiile se vor desfășura în două etape: „Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale”.

El a subliniat că își dorește „un guvern pro-occidental”, într-un „termen rezonabil”, și a spus clar: „Exclud scenariul alegerilor anticipate”.

Totodată, Nicușor Dan a afirmat că va avea în vedere în negocieri așteptările publice legate de funcționarea statului, corupție și problemele vieții de zi cu zi.

PSD: vrea aceeași coaliție, dar fără Ilie Bolojan premier

La consultări, merge cu poziția exprimată de liderul partidului, Sorin Grindeanu: social-democrații vor păstrarea „în mare” a actualei coaliții, dar fără susținerea unui guvern minoritar și cu un alt premier decât Ilie Bolojan.

„Dorim păstrarea în mare a coaliției, nu vom susține un guvern minoritar”, a declarat Grindeanu după adoptarea moțiunii.

El a spus că PSD este dispus „rapid” să găsească o soluție și că „toate opțiunile sunt deschise”, inclusiv varianta unui premier tehnocrat, deși aceasta „nu este de dorit”.

În paralel, liderul PSD a susținut că ar fi „normal” ca Ilie Bolojan să demisioneze după votul din Parlament și a avertizat că, dacă nu se ajunge la o armonizare a pozițiilor, PSD poate trece în opoziție.

Kelemen Hunor: „Nu avem niciun motiv să ieșim de la guvernare”

De cealaltă parte, UDMR rămâne ferm pe poziția susținerii actualei formule guvernamentale.

Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a declarat că partidul „nu are niciun motiv” să se retragă din Guvern și a criticat public ideea ca un partid să-i impună altuia schimbarea premierului.

„E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul. Dacă acceptă, e sfârșitul acelui partid”, a spus Kelemen Hunor, susținând implicit menținerea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

USR îl susține pe Bolojan. Dominic Fritz: miniștrii „vor continua să meargă la muncă”

Și USR a mers la Cotroceni cu sprijin explicit pentru actualul premier.

Liderul partidului, Dominic Fritz, a transmis că formațiunea îl susține în continuare pe Ilie Bolojan și nu intenționează să iasă de la guvernare.

După decizia PSD de retragere a sprijinului politic, Fritz a anunțat că miniștrii USR „vor continua să meargă la muncă”, iar în cadrul consultărilor de la Cotroceni i-a reiterat președintelui Nicușor Dan că USR susține în continuare actualul premier.

În declarațiile sale publice, liderul USR a avertizat și că nu vede o formulă stabilă de guvernare cu PSD dacă social-democrații continuă presiunea politică și șantajul permanent asupra coaliției.

Cu ce mesaj merg liberalii la Cotroecni

După votarea moțiunii, a oficializat trecerea în opoziție, printr-o decizie luată marți seara care pune întreaga responsabilitate a blocajului politic pe umerii noii majorități „de facto” formate din PSD și AUR.

Documentul adoptat de forurile statutare precizează că liberalii refuză orice negociere pentru formarea unui nou guvern cu social-democrații, considerați parteneri „necredibili”, și solicită celor care au dărâmat Cabinetul Bolojan să își asume actul guvernării fără a mai fugi de răspundere.

Din cei 54 de lideri PNL prezenți la ședință, 50 au votat pentru intrarea în opoziție, inclusiv Cătălin Predoiu – cel care ceruse imediat după moțiune rămânerea la guvernare alături de PSD. Patru lideri PNL, apropiați de PSD, s-au abținut: Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa și Ion Iordache.