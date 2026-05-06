Nicușor Dan a anulat recepţia programată de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, care urma să se desfășoare sâmbătă. De asemenea, vizita preşedintei Parlamentului European, , va fi reprogramată.

Nicușor Dan anulează recepția de la Cotroceni

a anunțat că recepţia de Ziua Europei, ce urma să aibă loc la Palatul Cotroceni, sâmbătă. Nicușor Dan a decis să anuleze acest eveniment având în vedere evoluţiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moţiunii de cenzură în Parlament. Președinția a transmis, invitaților, un mesaj oficial privind anularea recepției programate pentru 9 mai, ora 18:00.

„Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţonale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

În contextul crizei politice, vizita preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la București, va fi reprogramată. Ea trebuia să ia parte, sâmbătă, la un eveniment organizat în contextul seriei de dezbateri „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”.

Vizita a fost programată într-un moment în care președintele încerca să transmită partenerilor europeni un mesaj de stabilitate politică și continuitate pro-europeană.

Criza guvernamentală se prelungește

Moțiunea împotriva a trecut marți cu 281 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și 3 voturi anulate. Conform Constituției, guvernul demis prin moțiune de cenzură rămâne în funcție cu atribuții limitate până la instalarea unui nou Executiv. Marți, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de calm, precizând că România rămâne un stat stabil, iar instituțiile funcționează.

În acest context, președintele a anunțat că va începe consultări informale pentru formarea unui nou guvern și a exclus scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că viitorul Executiv va fi unul pro-occidental. Nicușor Dan a făcut apel la calm și a transmis că România nu intră într-o criză instituțională.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. (…) Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează”, a declarat Nicușor Dan.