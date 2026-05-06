Surse: Planul de rezervă al lui Nicușor Dan. Ce variantă de guvernare ia în calcul președintele, după ruptura dintre PNL și PSD

06 mai 2026, 14:37
Președintele Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, liderul PSD. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Nicușor Dan caută soluții. Care sunt scenariile analizate la Palatul Cotroceni
  2. Nicușor Dan caută soluții: De ce pare tot mai greu de refăcut vechea coaliție
  3. Cum ar funcționa un guvern minoritar PSD-UDMR
  4. Ce poziție are USR față de o nouă formulă de guvernare

Nicușor Dan caută soluții pentru ieșirea din criza politică. Președintele României analizează varianta formării unui guvern minoritar, în contextul în care refacerea fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR devine tot mai dificilă după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Șeful statului ar încerca în continuare să aducă la aceeași masă liderii fostei coaliții pentru găsirea unei formule comune de guvernare, însă în paralel prinde contur și scenariul unui Executiv minoritar format din PSD și UDMR, cu susținere parlamentară din partea PNL și USR, informează Antena 3 CNN.

Nicușor Dan caută soluții. Care sunt scenariile analizate la Palatul Cotroceni

După adoptarea moțiunii de cenzură, care a dus la demiterea Guvernului Bolojan, liberalii au votat intrarea în opoziție, iar USR a transmis că nu mai dorește o alianță cu PSD.

În aceste condiții, la Palatul Cotroceni sunt discutate două variante principale:

  • refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR în jurul unui nou premier;
  • formarea unui guvern minoritar PSD-UDMR, susținut în Parlament de PNL și USR.

Potrivit unor surse, prima variantă rămâne opțiunea preferată a președintelui Nicușor Dan, motiv pentru care consultările și negocierile dintre partide vor continua în perioada următoare.

Nicușor Dan caută soluții: De ce pare tot mai greu de refăcut vechea coaliție

Șansele unei noi coaliții largi au scăzut după decizia liberalilor de a merge în opoziție și după mesajele ferme transmise de liderii PNL împotriva unei noi colaborări cu PSD.

Sursele politice susțin că Ilie Bolojan ar refuza orice negociere cu social-democrații, iar această poziție complică semnificativ discuțiile. Kelemen Hunor a sugerat și el că liderul liberalilor nu este dispus să facă compromisuri.

Dumneavoastră nu îl cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu îl cunoașteți. Nu va ceda. Credeți-mă. Eu îl știu pe Ilie Bolojan”, a declarat Kelemen Hunor, întrebat dacă PNL ar putea accepta un alt nume de premier.

Cum ar funcționa un guvern minoritar PSD-UDMR

În lipsa unei majorități clare, începe să se contureze scenariul unui guvern minoritar până la alegerile următoare. Varianta ar fi acceptabilă și pentru președintele Nicușor Dan. În acest model, Executivul ar fi format de PSD și UDMR, însă ar avea nevoie de susținerea PNL și USR în Parlament pentru adoptarea proiectelor importante.

PSD și UDMR nu au singure suficiente voturi pentru o majoritate parlamentară, iar sprijinul liberalilor ar urma să fie condiționat de anumite înțelegeri politice negociate la Cotroceni.

Ce poziție are USR față de o nouă formulă de guvernare

Deși oficial liderii USR au anunțat că nu vor reintra într-o alianță cu PSD, sursele politice susțin că președintele Nicușor Dan nu exclude participarea partidului la guvernare, dacă formațiunea își schimbă poziția.

Până în acest moment, USR a argumentat că PSD a folosit „cartea AUR” pentru a dărâma Guvernul Bolojan și a transmis că preferă să rămână în opoziție, în perspectiva unei eventuale alianțe electorale cu PNL în 2028.

