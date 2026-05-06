Alfred Simonis susține ideea refacerii coaliției de guvernare dintre PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților, însă, consideră că un nou Executiv nu ar mai trebui să fie condus de Ilie Bolojan. Declarațiile vin după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat în Parlament că soluția optimă pentru depășirea crizei politice ar fi refacerea așa-numitei „coaliții pro-europene”.

Ce propune Kelemen Hunor pentru noua guvernare

Liderul UDMR spune că toate scenariile trebuie discutate, însă formațiunea pe care o conduce preferă revenirea la formula de guvernare existentă înainte de moțiunea de cenzură.

„Toate opțiunile trebuie să fie pe masă. Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția de acum câteva luni de zile, dacă se poate găsi un premier care să fie pe placul partidelor.

Eu m-aș gândi la o formulă majoritară prin care se poate forma o majoritate în guvern ca să se poată vota fiecare proiect ca să nu se negocieze în fiecare zi”, a declarat Kelemen.

De ce spune Alfred Simonis că Ilie Bolojan nu mai poate rămâne premier

Într-o intervenție la , Alfred Simonis a transmis că este de acord cu poziția exprimată de Kelemen Hunor și că partidele pro-europene au în continuare posibilitatea de a forma un Guvern stabil.

Totuși, liderul PSD Timiș a precizat că există o condiție importantă: Executivul să nu mai fie condus de Ilie Bolojan, premierul demis prin moțiunea de cenzură votată marți în Parlament.

Pe cine propune PSD pentru funcția de premier, potrivit lui Alfred Simonis

Întrebat dacă PSD are deja o variantă pentru șefia Guvernului, Alfred Simonis a confirmat că social-democrații au un nume.

„Avem un nume. Este președintele partidului.”, a afirmat Alfred Simonis.

Simonis a subliniat că viitorul premier trebuie să fie acceptat de o majoritate parlamentară.

„Numele de prim-ministru care trebuie desemnat de președintele României, de mine sau de Sorin Grindeanu, este cel care poate aduna un număr suficient de voturi, încât să treacă Guvernul”, a mai adăugat președintele CJ Timiș.

Ce spune Sorin Grindeanu despre variantele de premier

La rândul său, Sorin Grindeanu a declarat că PSD analizează toate scenariile posibile pentru formarea noului Executiv, inclusiv varianta unui premier social-democrat.

„Poate să existe continuare în această formă (n.r. – PSD, PNL, USR, UDMR, minorități), în care PNL să dea alt premier, altul decât Ilie Bolojan, care și-a dovedit limitele. Poate să existe premier care vine din partea altui partid, chiar și de la PSD. PSD astăzi a arătat forța parlamentară pe care o are”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a spus că nu exclude nici scenariul unui premier tehnocrat, dacă acesta ar ajuta la deblocarea rapidă a negocierilor.

„Nu e de dorit, dar poate să existe și o variantă de premier tehnocrat. Dacă e varianta care deblochează rapid lucrurile și celelalte partide sunt de acord, PSD, din dorința de a găsi rapid o variantă stabilă, cred că trebuie să discutăm despre cine ar putea să fie. Contează numele. Nu exclud din start”, a mai spus el.

Amintim că, miercuri, conducerea PSD s-a reunit de la ora 13:00, pentru a stabili strategia partidului în perioada următoare, după căderea .