Năsui (USR): Românii vor plăti taxe mai mari ca să acopere pensiile mărite, că doar nu vin PSD-iștii cu banii de acasă. Ciolacu e dispus să sacrifice tot ca să câștige alegerile / Degeaba sunt majorate pensiile cu 40%, dacă prețurile cresc cu 80% (VIDEO)

Proiectul noii , adoptat joi de Guvernul Ciolacu, este dur criticat de Opoziție. USR acuză coaliția aflată la Putere că face promisiuni electorale, deși pentru creșterea pensiilor cu 40%. În plus, majorările vor fi rapid înghițite de creșterile de prețuri și inflație.

„Ca sa fie foarte clar, e nebunie curată ce vor ei să facă. Dar este un calcul politic extrem de cinic pentru că dl Ciolacu vede aceste creșteri de pensii cu 40%. Mai tineti minte? Era același procent pe care l-a pus și în prima lege a pensiilor, atunci când promitea tot 40%, tot în prag de alegeri.

În momentul alegerilor, o să pună românii în fața alegerii: vreți taxe mai mici sau pensii mai mari? Pentru că practic taxe mai mari înseamnă creșterea aceasta de pensie”, a explicat deputatul Claudiu Năsui, vicepreședinte USR și fost ministru al Economiei, în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai și Luiza Cergan pe B1 TV.

Năsui a insistat că majorările acestea de pensii, dacă chiar vor avea loc, vor fi plătite tot de noi: „Nu da dl Ciolacu de la el, nu vine doamna Bucura-Oprescu (ministrul PSD al Muncii) cu bani de acasă, dăm noi toți, dă statul român care se alimenteză din taxe și impozite”.

Claudiu Năsui s-a arătat apoi uluit că Marcel Boloș, ministrul Finanțelor susținut de PNL, măcar jumătate de zi și s-a opus creșterilor de pensii fără resursă financiară: „Eu m-am bucurat și am fost chiar puțin șocat că dl Boloș a rezistat măcar jumătate de zi să zică măcar că nu sunt bani acolo, pentru că până acum de la PNL nu am văzut nicio schițare de opoziție”.

„Romania nu are bani pentru asta, dar ce are România este un politician care are o ambiție nemăsurată și care e pregătit să sacrifice absolut orice ca și acela este Marcel Ciolacu.

Voi vota împotriva acestei legi! Nu poți să crești cu 40% veniturile unei întregi categorii de populație. Pentru pensionari mesajul este clar: degeaba îți crește pensia cu 40% dacă o să îți crească prețurile cu 80%”, a mai declarat deputatul USR Claudiu Năsui, pentru B1 TV.