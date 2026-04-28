PNL merge în opoziție dacă pică Guvernul, a anunțat Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședinte al Partidul Național Liberal. El a vorbit în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, la B1 TV, despre strategia partidului în cazul în care moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va fi adoptată.

Liberalul a transmis că, într-un astfel de scenariu, PNL nu va mai continua colaborarea politică cu Partidul Social Democrat și va alege să treacă în opoziție.

Ce va face PNL dacă moțiunea de cenzură trece

Ciprian Ciucu a precizat clar că partidul va rămâne consecvent deciziilor anunțate anterior și nu va mai forma o coaliție cu PSD.

“Noi rămânem consecvenți cu ceea ce am declarat încă de acum o lună. Dacă PSD va depune o prin care va cădea acest , noi nu vom mai face o coaliție politică cu Partidul Social Democrat. Deci rămânem doar consecvenți.

În cazul în care se întâmplă acest lucru, avem doar calea opoziției”, a spus primarul Capitalei.

PNL merge în opoziție dacă pică Guvernul. Există voci în partid care ar putea schimba decizia?

Întrebat dacă există posibilitatea ca liberalii să rămână la guvernare în cadrul unei majorități pro-europene, chiar dacă moțiunea va trece, Ciucu a sugerat că o astfel de schimbare ar fi improbabilă.

“Partidul nostru este un partid serios și dacă votează de două ori consecutiv același lucru, ar fi doar penibil să se întâmple altceva. Dacă sunt alți colegi care au alte gânduri, oricum noi în forumurile interioare întotdeauna dezbatem, sunt forumuri democratice și luăm decizii.

Dar așa cum am spus eu, cu marea majoritate, cu larga majoritate a colegilor mei, acest lucru nu se va întâmpla”, a mai precizat Ciucu.

Ar putea schimba Nicușor Dan decizia PNL?

Primarul Capitalei a fost întrebat și despre posibilitatea ca PNL să-și schimbe decizia în cazul în care președintele Nicușor Dan le cere să rămână la guvernare, chiar și după adoptarea moțiunii.

“Foarte puțin probabil. Partidul Național Liberal și-a regăsit demnitatea cu Ilie Bolojan președinte, are o conducere care este consecventă și actuala conducere are un alt sprijin în partid. Deci este foarte puțin probabil.

Încă o dată, nu Partidul National Liberal a creat această criză artificială, nu Ilie Bolojan, nu eu. Cine a creat această criză trebuie ca să o rezolve. Deci nu este o criză generată de către Partidul National Liberal, acest lucru trebuie să se știe și să rămână spus.

Deci, cu toate apelurile care vor fi făcute, noi ne-am făcut treaba și în urmă cu o lună am avut un Birou Politic prin care am spus că dacă PSD va dărâma guvernul, noi nu vom mai avea o altă coaliție cu PSD.

Am reîntâlnit-o în urmă cu o săptămână, deci nu mai este nimic altceva de spus.”, a mai declarat primarul General al Capitalei.