PSD și AUR au depus la Parlament comună îndreptată împotriva Guvernului Bolojan. George Simion, liderul AUR, a declarat că au fost strânse 251 de semnături.

Simion: Există o majoritate a parlamentarilor care vor ca acest guvern să plece acasă

Președintele AUR a anunțat că partidul său, alți parlamentari de opoziție, precum și PSD au strâns semnăturile necesare pentru a depune moțiunea de cenzură: „Nu vom avea emoţii, chiar dacă e un spectacol al democraţiei felul în care se formează o majoritate care votează căderea Guvernului actual. Vă spun că va trece această moţiune, fără probleme”.

Simion a repetat apoi că AUR vrea alegeri anticipate, organizate de un guvern imparţial: „Este normal ca noi să ne dorim să revenim la popor, să revenim la democraţie, să taxăm toate derapajele care au existat şi să schimbăm această coaliţie”.

El a mai ținut să sublinieze că AUR nu are o alianță cu PSD, dar a admis că cele două partide au și puncte comune.

„Există o majoritate a parlamentarilor care vor ca acest guvern să plece acasă”, a mai spus Simion.

Liderul AUR a amenințat apoi că „orice funcționar” care va semna orice „act bănuit de netransparență” în această perioadă „va fi tras la răspundere”.

De câte voturi e nevoie pentru a trece moțiunea

De acum urmează să fie convocate Birourile Permanente Reunite al Parlamentului, ca să fie stabilit calendarul oficial de dezbatere și vot al moțiunii.

Pentru ca Guvernul să fie demis, e nevoie de 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari.