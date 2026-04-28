B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » George Simion are explicație pentru orice. Cum a motivat promisiunea din 2024 privind PSD: „La AUR, este cu familia tradițională, nu are cum să se pupe mirele cu mirele”

Ana Maria
28 apr. 2026, 15:22
George Simion, liderul AUR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce spune George Simion că nu și-a înșelat alegătorii
  2. Simion „clarifică” promisiunea din 2024 privind PSD. Sunt declarațiile din trecut scoase din context?
  3. Ce spunea Simion, în trecut, despre o alianță cu PSD

Simion „clarifică” promisiunea din 2024 privind PSD. Liderul AUR, George Simion, a venit cu explicații după apariția în spațiul public a unor declarații mai vechi, în care afirma că partidul AUR nu va colabora niciodată cu PSD.

Întrebat marți, în cadrul unei conferințe de presă, dacă actuala inițiativă de depunere a unei moțiuni de cenzură alături de social-democrați contrazice acea poziție, acesta a respins acuzațiile și a spus că afirmațiile sale au fost interpretate greșit.

De ce spune George Simion că nu și-a înșelat alegătorii

Simion a subliniat că nu consideră că și-a încălcat promisiunile făcute electoratului și a explicat diferența dintre o coaliție de guvernare și o acțiune punctuală în Parlament.

„Nu mi-am înșelat alegătorii. În ultimele 24 de ore circulă pe rețelele de socializare un clip în care eu spun că nu voi face o coaliție de guvernare cu PSD. Prin depunerea acestei moțiuni de cenzură încearcă unii și alții să acrediteze că iată s-au pupat mirii, asta este propaganda lor. La noi, la AUR, este cu familia tradițională și nu are cum să se pupe mirele cu mirele.

Nu avem ce să discutăm în acest moment despre o coaliție de guvernământ cu PSD respectiv eu mi-am onorat promisiunea”, a spus Simion, potrivit Știripesurse.

Simion „clarifică” promisiunea din 2024 privind PSD. Sunt declarațiile din trecut scoase din context?

Liderul AUR a insistat că mesajele sale din trecut sunt prezentate trunchiat și că poziția sa a fost constantă atunci când vine vorba despre o eventuală guvernare alături de PSD.

„Așa că dacă încearcă unii și alții să scoată din context anumite lucruri să se uite la declarația completă și moțiunea noastră de cenzură este un șah la adresa celor care au confiscat puterea”, a adăugat Simion.

Ce spunea Simion, în trecut, despre o alianță cu PSD

Într-un interviu acordat în 2024, liderul AUR declara ferm că formațiunea sa nu va intra într-o alianță politică cu Partidul Social Democrat, indiferent de context. Mai mult, acesta afirma la acel moment că ar demisiona dacă AUR ar ajunge să guverneze alături de social-democrați.

Tags:
Citește și...
Un lider PNL cere negocieri cu PSD: „Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”
Politică
Un lider PNL cere negocieri cu PSD: „Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”
George Simion a făcut anunțul. Va guverna sau nu AUR alături de PSD, după moțiunea de cenzură: „Mergem mai departe”
Politică
George Simion a făcut anunțul. Va guverna sau nu AUR alături de PSD, după moțiunea de cenzură: „Mergem mai departe”
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Declarațiile lui George Simion (VIDEO)
Politică
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Declarațiile lui George Simion (VIDEO)
Surse: Cum a aflat Nicușor Dan de moțiunea de cenzură. Ce scria pe bilețelul pe care l-a primit în timpul negocierilor cu Bolojan și Grindeanu / Planul președintelui
Politică
Surse: Cum a aflat Nicușor Dan de moțiunea de cenzură. Ce scria pe bilețelul pe care l-a primit în timpul negocierilor cu Bolojan și Grindeanu / Planul președintelui
Ciucu, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan, în criza generată de PSD: „Președintele va fi evaluat de societate în funcție de rezultatele aceste medieri” (VIDEO)
Politică
Ciucu, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan, în criza generată de PSD: „Președintele va fi evaluat de societate în funcție de rezultatele aceste medieri” (VIDEO)
Ciprian Ciucu a anunțat planul PNL, dacă va trece moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Avem doar calea opoziției. Noi rămânem consecvenți” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu a anunțat planul PNL, dacă va trece moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Avem doar calea opoziției. Noi rămânem consecvenți” (VIDEO)
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat când își dă demisia de la șefia Camerei Deputaților (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat când își dă demisia de la șefia Camerei Deputaților (VIDEO)
BREAKING NEWS: Parlamentul European a votat. Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate și poate fi urmărită penal
Politică
BREAKING NEWS: Parlamentul European a votat. Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate și poate fi urmărită penal
Scenariile după căderea Guvernului: Ce funcție ar putea să ocupe Ilie Bolojan, dacă nu va mai fi premier
Politică
Scenariile după căderea Guvernului: Ce funcție ar putea să ocupe Ilie Bolojan, dacă nu va mai fi premier
Suspendarea lui Nicușor Dan, ținta alianței PSD-AUR. Acuzații grave de la Palatul Victoria
Politică
Suspendarea lui Nicușor Dan, ținta alianței PSD-AUR. Acuzații grave de la Palatul Victoria
Ultima oră
15:07 - Un lider PNL cere negocieri cu PSD: „Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”
14:56 - Momente dramatice pentru Adrian Minune. Artistul a ajuns la un pas de moarte după o intervenție medicală
14:47 - George Simion a făcut anunțul. Va guverna sau nu AUR alături de PSD, după moțiunea de cenzură: „Mergem mai departe”
14:27 - Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Declarațiile lui George Simion (VIDEO)
14:17 - Surse: Cum a aflat Nicușor Dan de moțiunea de cenzură. Ce scria pe bilețelul pe care l-a primit în timpul negocierilor cu Bolojan și Grindeanu / Planul președintelui
14:14 - Ciucu, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan, în criza generată de PSD: „Președintele va fi evaluat de societate în funcție de rezultatele aceste medieri” (VIDEO)
14:13 - Scandal între români în Belgia. Doi conaționali sunt acuzați că au lansat alerte false pentru a-și denigra rivalul
13:59 - De ce dispare motorina din stațiile de craburant. Explicațiile vicepremierului Tanczos Barna despre o eventuală criză majoră (VIDEO)
13:46 - Ciprian Ciucu a anunțat planul PNL, dacă va trece moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Avem doar calea opoziției. Noi rămânem consecvenți” (VIDEO)
13:39 - Răspunsul lui Grindeanu, întrebat când își dă demisia de la șefia Camerei Deputaților (VIDEO)