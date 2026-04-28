Simion „clarifică” promisiunea din 2024 privind PSD. Liderul AUR, George Simion, a venit cu explicații după apariția în spațiul public a unor declarații mai vechi, în care afirma că partidul AUR nu va colabora niciodată cu PSD.

Întrebat marți, în cadrul unei conferințe de presă, dacă actuala inițiativă de depunere a unei moțiuni de cenzură alături de social-democrați contrazice acea poziție, acesta a respins acuzațiile și a spus că afirmațiile sale au fost interpretate greșit.

De ce spune George Simion că nu și-a înșelat alegătorii

a subliniat că nu consideră că și-a încălcat promisiunile făcute electoratului și a explicat diferența dintre o coaliție de guvernare și o acțiune punctuală în Parlament.

„Nu mi-am înșelat alegătorii. În ultimele 24 de ore circulă pe rețelele de socializare un clip în care eu spun că nu voi face o coaliție de guvernare cu PSD. Prin depunerea acestei moțiuni de cenzură încearcă unii și alții să acrediteze că iată s-au pupat mirii, asta este propaganda lor. La noi, la AUR, este cu familia tradițională și nu are cum să se pupe mirele cu mirele.

Nu avem ce să discutăm în acest moment despre o coaliție de guvernământ cu PSD respectiv eu mi-am onorat promisiunea”, a spus Simion, potrivit .

Simion „clarifică” promisiunea din 2024 privind PSD. Sunt declarațiile din trecut scoase din context?

Liderul AUR a insistat că mesajele sale din trecut sunt prezentate trunchiat și că poziția sa a fost constantă atunci când vine vorba despre o eventuală guvernare alături de PSD.

„Așa că dacă încearcă unii și alții să scoată din context anumite lucruri să se uite la declarația completă și moțiunea noastră de cenzură este un șah la adresa celor care au confiscat puterea”, a adăugat Simion.

Ce spunea Simion, în trecut, despre o alianță cu PSD

Într-un interviu acordat în 2024, liderul AUR declara ferm că formațiunea sa nu va intra într-o alianță politică cu Partidul Social Democrat, indiferent de context. Mai mult, acesta afirma la acel moment că ar demisiona dacă AUR ar ajunge să guverneze alături de social-democrați.