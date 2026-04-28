Mircea Abrudean refuză demisia de la șefia Senatului: „N-am motive să plec. Nu PNL a generat criza politică”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a respins categoric scenariul unei demisii din funcție, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a sugerat că și-ar putea da demisia de la conducerea Camerei Deputaților doar în condițiile în care liberalul ar face același pas.

Mircea Abrudean: „Nu intru în dialog prin intermediul presei”

„Nu intru în dialog prin intermediul presei cu colegii mei. N-am motive să răspund. N-am motive să demisionez în acest moment, pentru că nu a generat PNL o criză politică. Așa că, dacă va veni momentul, n-am o problemă.” a transmis Mircea Abrudean, într-o intervenție la Digi24.

Președintele a transmis și că PNL va încerca să blocheze moțiunea și consideră că PSD, alături de AUR, a provocat artificial această criză.

„PNL și-a arătat susținerea pentru Bolojan în repetate rânduri; vom face tot ce este posibil pentru a bloca această moțiune. Nu există motive pentru această criză politică generată de PSD cu sprijinul AUR.

Dacă moțiunea va trece, este responsabilitatea PSD-AUR să propună o formulă guvernamentală. Pentru că asta este regula în democrație, cine dărâmă un Guvern trebuie să pună ceva în loc, adică să vină și cu soluția”, a declarat Abrudean.

Sorin Grindeanu condiționează propria demisie

De partea cealaltă, Sorin Grindeanu susține că toate funcțiile-cheie prevăzute în protocolul politic al coaliției trebuie tratate unitar: premierul, Senatul și Camera Deputaților.

Liderul PSD a exclus ideea unei demisii unilaterale și a arătat că nu va face acest gest cât timp premierul Ilie Bolojan și Mircea Abrudean rămân în funcții.

„Când o face şi Abrudean. (…) Evident, nu dau înapoi la nimic. Atât timp cât exista un protocol în care se spunea că primul-ministru îşi dă demisia, că Senatul, Camera Deputaţilor sunt parte a aceluiaşi protocol, că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în acelaşi mod.

Pare că nu vine vreo demisie dinspre Guvern. Aţi văzut dumneavoastră că şi-a dat demisia domnul Bolojan şi nu ştiu eu? Îmi daţi o veste bună?”, a afirmat