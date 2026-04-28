Mircea Abrudean refuză demisia de la șefia Senatului: „N-am motive să plec. Nu PNL a generat criza politică”

Adrian A
28 apr. 2026, 15:44
Sursa foto: Abrudean Mircea / Facebook
  Mircea Abrudean: „Nu intru în dialog prin intermediul presei"
  Sorin Grindeanu condiționează propria demisie

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a respins categoric scenariul unei demisii din funcție, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a sugerat că și-ar putea da demisia de la conducerea Camerei Deputaților doar în condițiile în care liberalul ar face același pas.

Mircea Abrudean: „Nu intru în dialog prin intermediul presei”

„Nu intru în dialog prin intermediul presei cu colegii mei. N-am motive să răspund. N-am motive să demisionez în acest moment, pentru că nu a generat PNL o criză politică. Așa că, dacă va veni momentul, n-am o problemă.” a transmis Mircea Abrudean, într-o intervenție la Digi24.

Președintele Senatului a transmis și că PNL va încerca să blocheze moțiunea și consideră că PSD, alături de AUR, a provocat artificial această criză.

„PNL și-a arătat susținerea pentru Bolojan în repetate rânduri; vom face tot ce este posibil pentru a bloca această moțiune. Nu există motive pentru această criză politică generată de PSD cu sprijinul AUR.

Dacă moțiunea va trece, este responsabilitatea PSD-AUR să propună o formulă guvernamentală. Pentru că asta este regula în democrație, cine dărâmă un Guvern trebuie să pună ceva în loc, adică să vină și cu soluția”, a declarat Abrudean.

Sorin Grindeanu condiționează propria demisie

De partea cealaltă, Sorin Grindeanu susține că toate funcțiile-cheie prevăzute în protocolul politic al coaliției trebuie tratate unitar: premierul, Senatul și Camera Deputaților.

Liderul PSD a exclus ideea unei demisii unilaterale și a arătat că nu va face acest gest cât timp premierul Ilie Bolojan și Mircea Abrudean rămân în funcții.

„Când o face şi Abrudean. (…) Evident, nu dau înapoi la nimic. Atât timp cât exista un protocol în care se spunea că primul-ministru îşi dă demisia, că Senatul, Camera Deputaţilor sunt parte a aceluiaşi protocol, că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în acelaşi mod.

Pare că nu vine vreo demisie dinspre Guvern. Aţi văzut dumneavoastră că şi-a dat demisia domnul Bolojan şi nu ştiu eu? Îmi daţi o veste bună?”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Diana Șoșoacă reacționează după ridicarea imunității: „S-ar putea să mă ridice de la aeroport". Cum vrea să atace decizia la CJUE
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Birourile permanente au stabilit calendarul procedurii. Când se votează (UPDATE)
George Simion vrea turul 2 înapoi. „Eu am o datorie, să duc AUR la putere”. Ce a spus despre Călin Georgescu
Alexandru Nazare trage semnale de alarmă: Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid. Ne împrumutăm mai scump decât Ungaria
George Simion are explicație pentru orice. Cum a motivat promisiunea din 2024 privind PSD: „La AUR, este cu familia tradițională, nu are cum să se pupe mirele cu mirele”
Un lider PNL cere negocieri cu PSD: „Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”
George Simion a făcut anunțul. Va guverna sau nu AUR alături de PSD, după moțiunea de cenzură: „Mergem mai departe”
Surse: Cum a aflat Nicușor Dan de moțiunea de cenzură. Ce scria pe bilețelul pe care l-a primit în timpul negocierilor cu Bolojan și Grindeanu / Planul președintelui
Ciucu, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan, în criza generată de PSD: „Președintele va fi evaluat de societate în funcție de rezultatele aceste medieri” (VIDEO)
Ciprian Ciucu a anunțat planul PNL, dacă va trece moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Avem doar calea opoziției. Noi rămânem consecvenți” (VIDEO)
17:55 - Mai multe persoane rănite după focuri de armă în Atena. Ce se știe despre suspectul dispărut
17:50 -  „Fără răzbunare!”: Antonia a reacționat după ce melodia lansată de fiii sări a împărțit internetul în două
17:37 - Experiența unui tânăr din București a stârnit revoltă. A plătit avansul pentru un apartament, dar blocul nu are apă și canalizare
17:37 - Procesul atacului terorist dejucat la concertul lui Taylor Swift. Atacatorul și-a recunoscut vina în fața judecătorilor
17:21 - Ploiești: Un bărbat de 28 de ani și-a atacat soacra cu un cuțit în zona gâtului în plină stradă
17:21 - Diana Șoșoacă reacționează după ridicarea imunității: „S-ar putea să mă ridice de la aeroport”. Cum vrea să atace decizia la CJUE
17:10 - Afacerile lui Grindeanu cu Nordis. Addicted Evolution, fostă Nordis Arhitectură, a proiectat vila de aproape 700 mp a șefului PSD
17:08 - Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Birourile permanente au stabilit calendarul procedurii. Când se votează (UPDATE)
16:55 - Japonia introduce roboți umanoizi pe aeroport: soluția pentru lipsa forței de muncă (VIDEO)
16:55 - Șoc pe piața petrolului. Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC. Ce se va întâmpla cu prețurile la țiței?