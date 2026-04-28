Celebrul cântăreț a vorbit deschis despre operația de micșorare a și complicațiile grave prin care a trecut, mărturisind că medicii au fost nevoiți să intervină de urgență pentru a-i salva viața. Iată ce a declarat acesta!

Decizia care i-a schimbat viața

Artistul Adrian Minune a decis să recurgă la o operație de micșorare a stomacului după ce problemele de greutate au început să îi afecteze sănătatea, conform Cancan.

Artistul a explicat că medicii i-au atras atenția asupra riscurilor, inclusiv acumularea de grăsime în zona organelor vitale. În urma intervenției, acesta a slăbit semnificativ, ajungând de la peste 70 de kilograme la aproximativ 57.

Cu toate că operația a fost un succes din punct de vedere medical, cântărețul a recunoscut că exista riscul ca vocea sa să fie afectată.

Complicații grave după intervenție

Momentele cu adevărat dificile au apărut ulterior, în timpul unei endoscopii. Artistul a povestit că a trecut printr-o situație critică, în care viața i-a fost pusă în pericol.

Acesta își aduce aminte că medicii încercau să-l readucă în stare de conștiență, după ce respirația i s-a oprit pentru scurt timp.

„Puteam să mor subit”

După intervenția de urgență, medicii i-au transmis un avertisment clar: starea sa era extrem de gravă și putea duce la un deznodământ fatal.

Chiar dacă în acel moment nu a realizat pe deplin pericolul, ulterior Adrian Minune a conștientizat cât de aproape a fost de moarte.

Schimbări după experiența limită

În ciuda momentelor dramatice, artistul Adrian Minune spune că intervenția i-a adus și beneficii. Se simte mai energic, se mișcă mai ușor și chiar consideră că vocea sa s-a îmbunătățit.

Experiența prin care a trecut l-a determinat să acorde mai multă atenție sănătății și stilului de viață, considerând că, în final, efortul și riscurile au meritat.