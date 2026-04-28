Momente dramatice pentru Adrian Minune. Artistul a ajuns la un pas de moarte după o intervenție medicală

Selen Osmanoglu
28 apr. 2026, 14:56
Sursa foto: Captură video - Kanal D / YouTube
Cuprins
  1. Decizia care i-a schimbat viața
  2. Complicații grave după intervenție
  3. „Puteam să mor subit”
  4. Schimbări după experiența limită

Celebrul cântăreț a vorbit deschis despre operația de micșorare a stomacului și complicațiile grave prin care a trecut, mărturisind că medicii au fost nevoiți să intervină de urgență pentru a-i salva viața. Iată ce a declarat acesta!

Decizia care i-a schimbat viața

Artistul Adrian Minune a decis să recurgă la o operație de micșorare a stomacului după ce problemele de greutate au început să îi afecteze sănătatea, conform Cancan.

Artistul a explicat că medicii i-au atras atenția asupra riscurilor, inclusiv acumularea de grăsime în zona organelor vitale. În urma intervenției, acesta a slăbit semnificativ, ajungând de la peste 70 de kilograme la aproximativ 57.

Cu toate că operația a fost un succes din punct de vedere medical, cântărețul a recunoscut că exista riscul ca vocea sa să fie afectată.

Complicații grave după intervenție

Momentele cu adevărat dificile au apărut ulterior, în timpul unei endoscopii. Artistul a povestit că a trecut printr-o situație critică, în care viața i-a fost pusă în pericol.

Acesta își aduce aminte că medicii încercau să-l readucă în stare de conștiență, după ce respirația i s-a oprit pentru scurt timp.

„Puteam să mor subit”

După intervenția de urgență, medicii i-au transmis un avertisment clar: starea sa era extrem de gravă și putea duce la un deznodământ fatal.

Chiar dacă în acel moment nu a realizat pe deplin pericolul, ulterior Adrian Minune a conștientizat cât de aproape a fost de moarte.

Schimbări după experiența limită

În ciuda momentelor dramatice, artistul Adrian Minune spune că intervenția i-a adus și beneficii. Se simte mai energic, se mișcă mai ușor și chiar consideră că vocea sa s-a îmbunătățit.

Experiența prin care a trecut l-a determinat să acorde mai multă atenție sănătății și stilului de viață, considerând că, în final, efortul și riscurile au meritat.

Citește și...
Dorian Popa nu s-a uitat la bani. Cât a costat rochia de mireasă a soției sale (FOTO)
Monden
Dorian Popa nu s-a uitat la bani. Cât a costat rochia de mireasă a soției sale (FOTO)
Ozana Barabancea, despre credință și momentele dificile din viață: „Rugăciunea mi-a schimbat trăirile”
Monden
Ozana Barabancea, despre credință și momentele dificile din viață: „Rugăciunea mi-a schimbat trăirile”
Maria Constantin, mărturisiri fără filtru despre infidelitate. Ce a împins-o să calce strâmb în relația cu Dacian Varga: „Am vrut și eu să văd cum e”
Monden
Maria Constantin, mărturisiri fără filtru despre infidelitate. Ce a împins-o să calce strâmb în relația cu Dacian Varga: „Am vrut și eu să văd cum e”
1 Mai în cazările vedetelor. Tarifele din 2026 care îi surprind pe români: „Am dat tot”
Monden
1 Mai în cazările vedetelor. Tarifele din 2026 care îi surprind pe români: „Am dat tot”
Ce întâmplări stranii i s-au întâmplat Virginiei Rogin după „Inimă de țigan”: „Venea cucuveaua când făceam vrăji”
Monden
Ce întâmplări stranii i s-au întâmplat Virginiei Rogin după „Inimă de țigan”: „Venea cucuveaua când făceam vrăji”
Poveștile emoționante de viață ale vedetelor din România care au ales să devină părinți prin adopție
Monden
Poveștile emoționante de viață ale vedetelor din România care au ales să devină părinți prin adopție
O nouă despărțire în showbiz. Ce detaliu a dat-o de gol pe celebra actriță din România
Monden
O nouă despărțire în showbiz. Ce detaliu a dat-o de gol pe celebra actriță din România
De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
Monden
De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
Vica Blochina spune totul despre Bianca Drăgușanu: „Nu am putut să fiu prietenă bună cu ea niciodată
Monden
Vica Blochina spune totul despre Bianca Drăgușanu: „Nu am putut să fiu prietenă bună cu ea niciodată
Dorian Popa a uimit la propria nuntă. Detaliul de pe pieptul artistului care a atras toate privirile
Monden
Dorian Popa a uimit la propria nuntă. Detaliul de pe pieptul artistului care a atras toate privirile
