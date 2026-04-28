Tactica lui Nicușor Dan, dezvăluită. Președintele României nu va face, pentru moment, nicio mișcare politică majoră înainte de votul moțiunii de cenzură prin care Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor încearcă să demită Guvernul condus de Ilie Bolojan, potrivit unor surse citate de .

Șeful statului ar fi decis să adopte o strategie de așteptare până la clarificarea situației din Parlament.

Unde se află Nicușor Dan în aceste zile

Președintele participă marți și miercuri, în Croația, la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări, după ce, cu o zi înainte, a avut consultări la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare.

Cum a aflat președintele despre moțiunea de cenzură

Potrivit acelorași surse, momentul în care Nicușor Dan a aflat despre depunerea a fost unul neobișnuit. Acesta ar fi primit un bilețel chiar în timpul discuțiilor purtate cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, în condițiile în care întâlnirea se desfășura fără telefoane mobile.

Pe acel bilețel, șeful statului era informat că PSD și AUR vor depune împreună moțiunea de cenzură, astfel că nu a aflat direct de la liderul social-democrat, deși acesta se afla în sală.

Tactica lui Nicușor Dan, dezvăluită. Care este strategia președintelui înainte de vot

Surse apropiate Administrației Prezidențiale susțin că președintele preferă să nu intervină înainte de votul din Parlament. Planul ar fi ca orice decizie politică majoră să fie luată abia după ce se știe dacă moțiunea de cenzură trece sau nu.

Ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură trece

În cazul în care PSD și AUR reușesc să strângă suficiente voturi pentru a demite Guvernul Bolojan, Nicușor Dan ar urma să convoace la Palatul Cotroceni consultări cu toate partidele parlamentare. Ulterior, șeful statului ar putea anunța o nouă formulă de guvernare sau ar încerca refacerea unei majorități între PSD și PNL.

Tactica lui Nicușor Dan, dezvăluită. Ce se întâmplă dacă Guvernul Bolojan rămâne în funcție

Dacă moțiunea de cenzură va fi respinsă în Parlament, strategia președintelui ar fi diferită.

În acest scenariu, Nicușor Dan ar urma să cheme la consultări doar partidele din fosta coaliție de guvernare, în încercarea de a reconstrui relația dintre PSD și PNL și de a găsi o formulă de stabilitate politică.

Deși, oficial, șeful statului nu a făcut încă declarații, este posibil ca acesta să iasă public cu o poziție în cursul zilei. Până atunci însă, strategia pare clară: nicio reacție decisivă înainte de votul moțiunii de cenzură, care ar putea schimba radical scena politică.