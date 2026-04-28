Alexandru Nazare trage semnale de alarmă: Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid. Ne împrumutăm mai scump decât Ungaria

Traian Avarvarei
28 apr. 2026, 15:54
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Nazare: Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid
  2. Nazare: O eventuală înrăutățire a ratingului de țară ar avea consecințe grave
  3. Risc de pierdere a circa 10 miliarde de euro din PNRR
  4. Nazare: Orice semnal de instabilitate se transformă imediat în costuri

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a atras atenția că, din cauza crizei politice de la București, dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid în ultimele zile de la aproximativ 6,7% la 7,3%. Ministrul a ținut să sublinieze că „instabilitatea nu este un concept abstract; se vede în dobânzi mai mari, în presiune pe buget și în spațiul mai redus pentru investiții”.

Nazare: Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid

„Costul concret al instabilității, în dobânzi, datorie şi rating de țară. Stabilitatea financiară este principala garanție de care România are nevoie în acest moment.

Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid la 7,3% în ultimele zile, de la aprox 6,7% la jumătatea lunii aprilie, în contextul deteriorării percepției mediilor investiționale generată de tensiunile interne. Sunt semnale clare că instabilitatea politică începe să fie deja inclusă în costul finanțării.

O evoluție recentă relevantă este cea a diferenței între randamentele aferente maturității de 10 ani pentru titlurile de stat emise în moneda locală de Ungaria şi România: dacă la începutul anului România se situa sub Ungaria, acum plăteşte 120 puncte de bază (1,20%) peste Ungaria. România se împrumută practic mai scump decât Ungaria pe termen lung, investitorii cerând o dobândă mai mare pentru a compensa riscul perceput”, a transmis Alexandru Nazare, pe Facebook.

Nazare: O eventuală înrăutățire a ratingului de țară ar avea consecințe grave

Acesta a avertizat apoi că agențiile de rating urmăresc foarte atent ce se întâmplă la București, iar o retrogradare a ratingului României la categoria junk (gunoi) va avea consecințe grave pentru țara noastră.

„În același timp, agențiile de rating urmăresc atent evoluțiile locale și cer claritate privind direcția fiscală, reformele și capacitatea de finanțare a statului, după ce au avertizat în numeroase rânduri că deteriorarea disciplinei fiscale și blocajele în reforme pot pune presiune pe ratingul suveran al României.

O eventuală înrăutățire a ratingului de țară (trecerea la categoria Junk) ar avea consecințe grave, însemnând costuri de finanțare semnificativ mai mari, cerere redusă şi acces mai dificil la piețele externe, o mare parte dintre investitorii instituționali actuali fiind nevoiți să nu mai cumpere titluri de stat româneşti şi chiar să îşi reducă expunerile pe România. În cea mai recentă discuție cu reprezentanții agenției Fitch, de ieri dimineață, am transmis clar că România își menține angajamentul pentru consolidare fiscală şi reforme – însă toate acestea vor depinde în continuare de garanțiile de stabilitate pe care vom reuşi să le transmitem în extern”, a explicat Nazare.

Risc de pierdere a circa 10 miliarde de euro din PNRR

Ministrul a susținut apoi că România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR până la 31 august. Reforme importante pentru atragerea acestor bani încă sunt neîndeplinite, iar blocajul politic poate pune în pericol finalizarea reformelor și încasarea banilor.

Nazare a mai scris că România a făcut progrese importante în ultimele luni – am redus deficitul sub ținta asumată, menținând în acelaşi timp investițiile publice la un nivel ridicat, cu o mai bună absorbție a fondurilor europene și reducând costurile de finanțare – dar aceste rezultate au fost câștigate cu mult efort și pot fi rapid pierdute.

Nazare: Orice semnal de instabilitate se transformă imediat în costuri

„În acest context, diferența esențială nu este între majorități care se pot alia, ci între majorități care pot garanta. Economia are nevoie de continuitate, disciplină fiscală și credibilitate – nu de blocaje.

Când dobânzile cresc, datoria trebuie stabilizată, iar ratingul este sub presiune, orice semnal de instabilitate se transformă imediat în costuri. Mai mari pentru stat, mai mari pentru economie, mai mari pentru fiecare român.

De aceea, adevărata miză nu este una politică, ci una de responsabilitate națională: capacitatea de a garanta finanțarea țării, de a duce reformele la capăt, de a menține încrederea investitorilor şi de a păstra ratingul suveran la nivelul gradului investițional. Aceasta este, în mod real, garanția stabilității financiare de care România are nevoie acum”, a mai scris ministrul Alexandru Nazare, pe Facebook.

Citește și...
Diana Șoșoacă reacționează după ridicarea imunității: „S-ar putea să mă ridice de la aeroport”. Cum vrea să atace decizia la CJUE
Politică
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Birourile permanente au stabilit calendarul procedurii. Când se votează (UPDATE)
Politică
George Simion vrea turul 2 înapoi. „Eu am o datorie, să duc AUR la putere”. Ce a spus despre Călin Georgescu
Politică
Mircea Abrudean refuză demisia de la șefia Senatului: „N-am motive să plec. Nu PNL a generat criza politică”
Politică
George Simion are explicație pentru orice. Cum a motivat promisiunea din 2024 privind PSD: „La AUR, este cu familia tradițională, nu are cum să se pupe mirele cu mirele”
Politică
Un lider PNL cere negocieri cu PSD: „Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”
Politică
George Simion a făcut anunțul. Va guverna sau nu AUR alături de PSD, după moțiunea de cenzură: „Mergem mai departe”
Politică
Surse: Cum a aflat Nicușor Dan de moțiunea de cenzură. Ce scria pe bilețelul pe care l-a primit în timpul negocierilor cu Bolojan și Grindeanu / Planul președintelui
Politică
Ciucu, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan, în criza generată de PSD: „Președintele va fi evaluat de societate în funcție de rezultatele aceste medieri” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu a anunțat planul PNL, dacă va trece moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Avem doar calea opoziției. Noi rămânem consecvenți” (VIDEO)
Politică
17:55 - Mai multe persoane rănite după focuri de armă în Atena. Ce se știe despre suspectul dispărut
17:50 -  „Fără răzbunare!”: Antonia a reacționat după ce melodia lansată de fiii sări a împărțit internetul în două
17:37 - Experiența unui tânăr din București a stârnit revoltă. A plătit avansul pentru un apartament, dar blocul nu are apă și canalizare
17:37 - Procesul atacului terorist dejucat la concertul lui Taylor Swift. Atacatorul și-a recunoscut vina în fața judecătorilor
17:21 - Ploiești: Un bărbat de 28 de ani și-a atacat soacra cu un cuțit în zona gâtului în plină stradă
17:21 - Diana Șoșoacă reacționează după ridicarea imunității: „S-ar putea să mă ridice de la aeroport”. Cum vrea să atace decizia la CJUE
17:10 - Afacerile lui Grindeanu cu Nordis. Addicted Evolution, fostă Nordis Arhitectură, a proiectat vila de aproape 700 mp a șefului PSD
17:08 - Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Birourile permanente au stabilit calendarul procedurii. Când se votează (UPDATE)
16:55 - Japonia introduce roboți umanoizi pe aeroport: soluția pentru lipsa forței de muncă (VIDEO)
16:55 - Șoc pe piața petrolului. Emiratele Arabe Unite se retrag din OPEC. Ce se va întâmpla cu prețurile la țiței?