Acasa » Sport » IMAGINI EXCLUSIVE: Usain Bolt, surpriză la București! De ce a venit în România cel mai rapid om din istorie (VIDEO)

Adrian A
28 apr. 2026, 15:26
Sursă foto: Captură video B1TV
Cuprins
  1. Usain Bolt, reclamă în București
  2. Carieră impresionantă

Cel mai mare sprinter din toate timpurile a fost văzut în Capitală. Prezența lui Usain Bolt pe străzile din București a stârnit imediat curiozitatea fanilor sportului și nu numai.

Usain Bolt, reclamă în București

Usain Bolt nu mai concurează la nivel profesionist de aproape un deceniu, iar în prezent își produce banii prin intermediul altor activități. Cel mai mare sprinter din toate timpurile a fost surprins pe străzile din București în timp ce filma pentru o reclamă.

Chiar dacă este retras din 2017, Usain Bolt nu s-a oprit din a câștiga bani. Desigur, cea mai mare parte din averea sa, care este estimată la 90 de milioane de dolari, a fost adunată în urma sponsorizărilor din timpul carierei de atlet, însă acestea nu s-au oprit nici după ce jamaicanul a pus punct sportului profesionist.

În prezent, imaginea sa globală continuă să genereze venituri impresionante din reclame și sponsorizări.

El a fost surprins în România, pe străzile din București, în timp ce realiza o reclamă la detergent, conform iAM Sport. Îmbrăcat într-un echipament complet portocaliu al sponsorului său, fostul sportiv a fost filmat în timp ce-și spunea replicile în fața camerei.

Carieră impresionantă

Originar din Jamaica, Usain Bolt a dat peste cap toate recordurile cu viteza sa uluitoare. Fostul sprinter este optuplu campion olimpic și deține recordurile mondiale la probele de 100 de metri, 200 de metri și ștafetă 4 x 100 de metri. Totodată, el este singurul sportiv care a câștigat aurul la 100 și 200 de metri la trei ediții consecutive de Jocuri Olimpice.

El este cel mai de succes atlet din istoria Campionatelor Mondiale, unde a reușit să câștige nu mai puțin de 11 titluri, iar realizările sale i-au adus porecla „Fulgerul”. În 2009, la Campionatele Mondiale de la Berlin, Bolt a stabilit recordul mondial absolut la proba de 100 de metri (9,58 secunde), cât și la cea de 200 de metri (19,19 secunde). La 17 ani de la acel moment, recordurile sale continuă să rămână în picioare, notează Fanatik.

Citește și...
Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
Sport
Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie
Sport
Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie
Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon
Sport
Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon
Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor
Sport
Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor
David Popovici, patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni: „Sunt foarte mulțumit de timp”
Sport
David Popovici, patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni: „Sunt foarte mulțumit de timp”
Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile
Sport
Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile
Unde găsesc ponturi pentru meciurile din Liga 1?
Sport
Unde găsesc ponturi pentru meciurile din Liga 1?
David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
Sport
David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
Marcel Răducanu, verdict dur despre Gheorghe Hagi: „Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
Sport
Marcel Răducanu, verdict dur despre Gheorghe Hagi: „Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
Inter Milano și-a aflat adversara din finala Cupei Italiei. Echipa lui Chivu are șanse să reușească eventul în acest sezon
Sport
Inter Milano și-a aflat adversara din finala Cupei Italiei. Echipa lui Chivu are șanse să reușească eventul în acest sezon
