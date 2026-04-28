Președintele Nicușor Dan a refuzat în repetate rânduri să se poziționeze în criza politică generată de retragerea miniștrilor PSD din Guvern, invocând că vrea astfel să-și păstreze rolul de mediator prevăzut în Constituție. Însă o bună parte din societatea civilă, mulți chiar votanți de-ai săi, îl acuză că doar inventează scuze, în spatele cărora face practic jocurile PSD. Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a comentat scurt situația, punctând că „domnul președinte va fi evaluat de către societate și de către toți ceilalți în funcție de rezultatele aceste medieri”.
Nicușor Dan, aflat în plină consultare cu liderii de partide despre PNRR și SAFE, ar fi aflat de la un consilier, printr-un bilețel, că PSD a bătut palma cu AUR pentru a depune împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
„Din informațiile pe care le avem, Nicușor Dan a aflat ieri, în timp ce se afla la aceeași masă cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz, de la unul dintre consilierii domniei sale, care a venit cu un bilețel în sala de ședință, pentru că acolo nu era o întâlnire cu telefoanele pe masă, a aflat despre moțiunea comună AUR-PSD.
Președintele a spus de multe ori că rămâne mediator și nu va face nimic până în momentul în care nu va fi dat un vot în Parlament pentru această moțiune”, a explicat jurnalista B1 TV Gabriela Mihai.
Într-o intervenție pe B1 TV, Ciprian Ciucu i-a taxat pe PSD-iști pentru această atitudine, dar a avut un mesaj cu bătaie lungă și spre Nicușor Dan.
„Este o lipsă de respect profundă pe care PSD-ul a arătat-o față de președinte, ca în timp ce dânsul se afla la consultări cu șefii partidelor, să afle prin consilier sau de la televizor de mișcarea PSD. Deci este o lipsă profundă de respect acestui partid față de președinte – primul comentariu.
Al doilea comentariu este că acea lipsă de respect se vede și prin faptul că PSD a creat această criză inclusiv înainte de summit-ul B9, un summit care urma să-l așeze pe președinte în calitate de gazdă în fruntea unui întâlniri de securitate foarte importantă a României, să consolideze poziția domniei sale și a țării noastre în Europa și în lume. Deci PSD de două ori la rând a dat dovadă de o foarte mare desconsidere față de funcția prezidențială.
În ceea ce privește atitudinea domniei sale, nu o să o comentez. Orice spun eu acum poate fi interpretat în astfel și chip. Așa că mă rezum la a spune că domnul președinte va fi evaluat de către societate și de către toți ceilalți în funcție de rezultatele aceste medieri”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru B1 TV.