B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ciucu, avertisment pentru „mediatorul" Nicușor Dan, în criza generată de PSD: „Președintele va fi evaluat de societate în funcție de rezultatele aceste medieri" (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 apr. 2026, 14:14
Ciprian Ciucu Sursa foto: Captura video b1 TV
Cuprins
  1. Cum a aflat Nicușor Dan despre moțiunea PSD-AUR
  2. Ciucu, reproșuri pentru PSD, un avertisment pentru Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a refuzat în repetate rânduri să se poziționeze în criza politică generată de retragerea miniștrilor PSD din Guvern, invocând că vrea astfel să-și păstreze rolul de mediator prevăzut în Constituție. Însă o bună parte din societatea civilă, mulți chiar votanți de-ai săi, îl acuză că doar inventează scuze, în spatele cărora face practic jocurile PSD. Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a comentat scurt situația, punctând că „domnul președinte va fi evaluat de către societate și de către toți ceilalți în funcție de rezultatele aceste medieri”.

Cum a aflat Nicușor Dan despre moțiunea PSD-AUR

Nicușor Dan, aflat în plină consultare cu liderii de partide despre PNRR și SAFE, ar fi aflat de la un consilier, printr-un bilețel, că PSD a bătut palma cu AUR pentru a depune împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Din informațiile pe care le avem, Nicușor Dan a aflat ieri, în timp ce se afla la aceeași masă cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz, de la unul dintre consilierii domniei sale, care a venit cu un bilețel în sala de ședință, pentru că acolo nu era o întâlnire cu telefoanele pe masă, a aflat despre moțiunea comună AUR-PSD.

Președintele a spus de multe ori că rămâne mediator și nu va face nimic până în momentul în care nu va fi dat un vot în Parlament pentru această moțiune”, a explicat jurnalista B1 TV Gabriela Mihai.

Ciucu, reproșuri pentru PSD, un avertisment pentru Nicușor Dan

Într-o intervenție pe B1 TV, Ciprian Ciucu i-a taxat pe PSD-iști pentru această atitudine, dar a avut un mesaj cu bătaie lungă și spre Nicușor Dan.

„Este o lipsă de respect profundă pe care PSD-ul a arătat-o față de președinte, ca în timp ce dânsul se afla la consultări cu șefii partidelor, să afle prin consilier sau de la televizor de mișcarea PSD. Deci este o lipsă profundă de respect acestui partid față de președinte – primul comentariu.

Al doilea comentariu este că acea lipsă de respect se vede și prin faptul că PSD a creat această criză inclusiv înainte de summit-ul B9, un summit care urma să-l așeze pe președinte în calitate de gazdă în fruntea unui întâlniri de securitate foarte importantă a României, să consolideze poziția domniei sale și a țării noastre în Europa și în lume. Deci PSD de două ori la rând a dat dovadă de o foarte mare desconsidere față de funcția prezidențială.

În ceea ce privește atitudinea domniei sale, nu o să o comentez. Orice spun eu acum poate fi interpretat în astfel și chip. Așa că mă rezum la a spune că domnul președinte va fi evaluat de către societate și de către toți ceilalți în funcție de rezultatele aceste medieri”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru B1 TV.

Tags:
