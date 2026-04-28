Acasa » Politică » George Simion vrea turul 2 înapoi. „Eu am o datorie, să duc AUR la putere”. Ce a spus despre Călin Georgescu

George Simion vrea turul 2 înapoi. „Eu am o datorie, să duc AUR la putere”. Ce a spus despre Călin Georgescu

Ana Maria
28 apr. 2026, 16:00
George Simion vrea turul 2 înapoi. Eu am o datorie, să duc AUR la putere. Ce a spus despre Călin Georgescu
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. George Simion vrea turul 2 înapoi. De ce cere liderul AUR alegeri anticipate
  2. Ce spune liderul AUR despre o posibilă alianță politică
  3. De ce consideră Simion că România nu mai este o democrație consolidată

George Simion vrea turul 2 înapoi. Liderul AUR a lansat un nou apel pentru organizarea de alegeri anticipate și reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024, scrutin care a fost anulat în contextul unor suspiciuni de interferență externă. Acesta susține că situația politică actuală este una gravă și că românii trebuie să își recapete dreptul de a decide.

George Simion vrea turul 2 înapoi. De ce cere liderul AUR alegeri anticipate

Simion afirmă că obiectivul principal al partidului pe care îl conduce este ajungerea la alegeri anticipate, în contextul crizei politice din România. Liderul AUR consideră că există premise pentru susținerea unui astfel de demers și din partea altor partide parlamentare.

„Niciodată să nu spunem niciodată. Prima dată trebuie să trecem moțiunea de cenzură. Veți lua în buclă, a spus niciodată să nu spunem niciodată. Suntem în aprilie 2026. Românii trebuie să știe că au fost conduși pe margiea prăpastiei de românii care i-au votat. Eu am o datorie, să duc AUR la putere pentru românii care ne-au votat. Obiectivul nostru este să ajungem la alegeri anticipate, nu știm dacă este marketing politic sau nu, dar se pare că USR și PNL au aceleași intenții. De la vorbă la faptă e un lucru mare, dar și alegerile anticipate și 300 de parlamentari pot fi atinse prin vot comun cu PNL și USR.

Se poate să nu aibă voie PNL și USR să nu aibă voie să voteze cu AUR fiindcă a spus Nicușor Dan, că noi nu avem voie să votăm nu avem voie să facem nimic. Eu am spus suficient de clar că am anunțat niște criterii, să dăm țării președinte și să guvernăm. Atunci era decembrie, acum suntem în aprilie și suntem în plină criză politică. În opinia mea, domnul Călin Georgescu a câștigat alegerile din România și trebuie să revenim la turul 2. Eu vreau să ajungem la alegeri democratice”, a declarat George Simion, potrivit Știripesurse.

Ce spune liderul AUR despre o posibilă alianță politică

În același context, Simion a respins ideea unei înțelegeri politice cu Partidul Social Democrat, subliniind că inițiativa actuală are un scop limitat.

Suntem absoluți uimiți de modul nedemocratic în care unii și alții încearcă să expună ideologii (…) nu avem nicio înțelegere cu PSD, nu vom intra în nicio coaliție (…) nu ne-am angajat să facem o coaliție sau alta, ne-am angajat să depunem această moțiune de cenzură”, a mai adăugat Simion.

De ce consideră Simion că România nu mai este o democrație consolidată

Liderul AUR a criticat modul în care este gestionată scena politică și a afirmat că standardele democratice ar fi afectate în prezent.

El a mai spus că „România nu mai este o democrație consolidată”.

Sperăm să nu fim arestați pentru asta”, a mai precizat Simion.

