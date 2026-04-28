Acasa » Politică » George Simion a făcut anunțul. Va guverna sau nu AUR alături de PSD, după moțiunea de cenzură: „Mergem mai departe”

George Simion a făcut anunțul. Va guverna sau nu AUR alături de PSD, după moțiunea de cenzură: „Mergem mai departe”

Ana Maria
28 apr. 2026, 14:47
George Simion a făcut anunțul. Va guverna sau nu AUR alături de PSD, după moțiunea de cenzură: Mergem mai departe
Sursa foto: Captura video Facebook
Cuprins
  1. Ce spune AUR despre susținerea PSD a moțiunii
  2. De ce Simion exclude o guvernare comună cu PSD
  3. Simion dă cărțile pe față. Ce propune pentru viitor

Simion dă cărțile pe față. Liderul AUR, George Simion, a afirmat la Radio România Actualități că formațiunea sa nu vede posibilitatea unei colaborări la guvernare cu PSD în urma moțiunii de cenzură. Declarațiile vin în contextul susținerii unor demersuri împotriva actualului Executiv și după precizările președintelui PSD, Sorin Grindeanu..

Ce spune AUR despre susținerea PSD a moțiunii

George Simion a comentat motivul pentru care PSD a decis să susțină moțiunea de cenzură, subliniind că aceasta reprezintă o opțiune internă a social-democraților.

În același timp, Simion a reiterat faptul că AUR a criticat permanent guvernarea din care face parte și PSD și că formațiunea sa va continua să depună aceleași inițiative parlamentare.

„E opțiunea lor ce fac. Sunt un partid mult mai vechi ca noi, cu mecanisme interne de a lua decizii. Nu e treaba mea de ce alege PSD-ul să susțină acest demers al moțiunii de cenzură. Noi rămânem constanți, așa cum am depus anterior și am criticat permanent această guvernare, din care face parte și PSD-ul, mergem mai departe și depunem aceleași demersuri. Noi suntem coerenți, în primul rând, față de alegătorii noștri”, a spus George Simion, la Radio România Actualități.

De ce Simion exclude o guvernare comună cu PSD

Președintele AUR a motivat că, în opinia sa, există două impedimente majore pentru o eventuală colaborare: lipsa de voință politică a PSD și reticența unor actori politici importanți față de nominalizări din partea AUR. El a mai menționat că actualul Executiv nu are o majoritate stabilă în Parlament și că nu se bucură de simpatia electoratului.

Simion a adus în discuție și poziția lui Nicușor Dan, pe care a acuzat-o că, în ciuda prevederilor constituționale, nu ar nominaliza un premier din partea AUR sau susținut de AUR. Acest aspect, a spus liderul AUR, complică orice perspectivă de coaliție post-moțiune.

„Nu vedem. Pentru că există două probleme mari. Odată, PSD-ul nu pare că-și dorește acest lucru și nu pare că dorește schimbarea modelului economic, bazat pe împrumuturi externe și pe vânzarea brumei de companii strategice care mai există. Și, în al doilea rând, îl avem pe Nicușor Dan care, în ciuda prevederilor constituționale, spune că nu ar nominaliza un premier din partea noastră sau susținut de către noi”.

Simion dă cărțile pe față. Ce propune pentru viitor

George Simion a afirmat că AUR se adresează unei pături importante de cetățeni care, potrivit lui, se simt jigniți sau catalogați de către partidele tradiționale. Liderul a enunțat că, după un nou vot al românilor, AUR s-ar gândi la o coaliție „pro-românească” axată pe politici economice diferite de modelul actual.

„Dacă ar fi să mă joc și să folosesc cuvinte manipulatoare, cum fac unii și alții care își închipuie că sunt pro-europeni sau pro-occidentali, și noi ne gândim pe viitor, după un vot al românilor, să facem o coaliție pro-românească”.

Simion a indicat că o astfel de formulă ar urmări restartarea economiei, reconstrucția economiei, exploatarea mineralelor, zăcămintelor și bogățiilor țării, precum și crearea de locuri de muncă.

George Simion are explicație pentru orice. Cum a motivat promisiunea din 2024 privind PSD: „La AUR, este cu familia tradițională, nu are cum să se pupe mirele cu mirele”
Politică
George Simion are explicație pentru orice. Cum a motivat promisiunea din 2024 privind PSD: „La AUR, este cu familia tradițională, nu are cum să se pupe mirele cu mirele”
Un lider PNL cere negocieri cu PSD: „Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”
Politică
Un lider PNL cere negocieri cu PSD: „Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Declarațiile lui George Simion (VIDEO)
Politică
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Declarațiile lui George Simion (VIDEO)
Surse: Cum a aflat Nicușor Dan de moțiunea de cenzură. Ce scria pe bilețelul pe care l-a primit în timpul negocierilor cu Bolojan și Grindeanu / Planul președintelui
Politică
Surse: Cum a aflat Nicușor Dan de moțiunea de cenzură. Ce scria pe bilețelul pe care l-a primit în timpul negocierilor cu Bolojan și Grindeanu / Planul președintelui
Ciucu, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan, în criza generată de PSD: „Președintele va fi evaluat de societate în funcție de rezultatele aceste medieri” (VIDEO)
Politică
Ciucu, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan, în criza generată de PSD: „Președintele va fi evaluat de societate în funcție de rezultatele aceste medieri” (VIDEO)
Ciprian Ciucu a anunțat planul PNL, dacă va trece moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Avem doar calea opoziției. Noi rămânem consecvenți” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu a anunțat planul PNL, dacă va trece moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Avem doar calea opoziției. Noi rămânem consecvenți” (VIDEO)
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat când își dă demisia de la șefia Camerei Deputaților (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat când își dă demisia de la șefia Camerei Deputaților (VIDEO)
BREAKING NEWS: Parlamentul European a votat. Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate și poate fi urmărită penal
Politică
BREAKING NEWS: Parlamentul European a votat. Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate și poate fi urmărită penal
Scenariile după căderea Guvernului: Ce funcție ar putea să ocupe Ilie Bolojan, dacă nu va mai fi premier
Politică
Scenariile după căderea Guvernului: Ce funcție ar putea să ocupe Ilie Bolojan, dacă nu va mai fi premier
Suspendarea lui Nicușor Dan, ținta alianței PSD-AUR. Acuzații grave de la Palatul Victoria
Politică
Suspendarea lui Nicușor Dan, ținta alianței PSD-AUR. Acuzații grave de la Palatul Victoria
15:26 - IMAGINI EXCLUSIVE: Usain Bolt, surpriză la București! De ce a venit în România cel mai rapid om din istorie (VIDEO)
15:22 - George Simion are explicație pentru orice. Cum a motivat promisiunea din 2024 privind PSD: „La AUR, este cu familia tradițională, nu are cum să se pupe mirele cu mirele”
15:07 - Un lider PNL cere negocieri cu PSD: „Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”
14:56 - Momente dramatice pentru Adrian Minune. Artistul a ajuns la un pas de moarte după o intervenție medicală
14:27 - Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Declarațiile lui George Simion (VIDEO)
14:17 - Surse: Cum a aflat Nicușor Dan de moțiunea de cenzură. Ce scria pe bilețelul pe care l-a primit în timpul negocierilor cu Bolojan și Grindeanu / Planul președintelui
14:14 - Ciucu, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan, în criza generată de PSD: „Președintele va fi evaluat de societate în funcție de rezultatele aceste medieri” (VIDEO)
14:13 - Scandal între români în Belgia. Doi conaționali sunt acuzați că au lansat alerte false pentru a-și denigra rivalul
13:59 - De ce dispare motorina din stațiile de craburant. Explicațiile vicepremierului Tanczos Barna despre o eventuală criză majoră (VIDEO)
13:46 - Ciprian Ciucu a anunțat planul PNL, dacă va trece moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Avem doar calea opoziției. Noi rămânem consecvenți” (VIDEO)