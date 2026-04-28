Simion dă cărțile pe față. Liderul AUR, George Simion, a afirmat la Radio România Actualități că formațiunea sa nu vede posibilitatea unei colaborări la guvernare cu PSD în urma moțiunii de cenzură. Declarațiile vin în contextul susținerii unor demersuri împotriva actualului Executiv și după precizările președintelui PSD, Sorin Grindeanu..

Ce spune AUR despre susținerea PSD a moțiunii

George a comentat motivul pentru care PSD a decis să susțină moțiunea de cenzură, subliniind că aceasta reprezintă o opțiune internă a social-democraților.

În același timp, Simion a reiterat faptul că AUR a criticat permanent guvernarea din care face parte și PSD și că formațiunea sa va continua să depună aceleași inițiative parlamentare.

„E opțiunea lor ce fac. Sunt un partid mult mai vechi ca noi, cu mecanisme interne de a lua decizii. Nu e treaba mea de ce alege PSD-ul să susțină acest demers al moțiunii de cenzură. Noi rămânem constanți, așa cum am depus anterior și am criticat permanent această guvernare, din care face parte și PSD-ul, mergem mai departe și depunem aceleași demersuri. Noi suntem coerenți, în primul rând, față de alegătorii noștri”, a spus George Simion, la .

De ce Simion exclude o guvernare comună cu PSD

Președintele AUR a motivat că, în opinia sa, există două impedimente majore pentru o eventuală colaborare: lipsa de voință politică a PSD și reticența unor actori politici importanți față de nominalizări din partea AUR. El a mai menționat că actualul Executiv nu are o majoritate stabilă în Parlament și că nu se bucură de simpatia electoratului.

Simion a adus în discuție și poziția lui Nicușor Dan, pe care a acuzat-o că, în ciuda prevederilor constituționale, nu ar nominaliza un premier din partea AUR sau susținut de AUR. Acest aspect, a spus liderul AUR, complică orice perspectivă de coaliție post-moțiune.

„Nu vedem. Pentru că există două probleme mari. Odată, PSD-ul nu pare că-și dorește acest lucru și nu pare că dorește schimbarea modelului economic, bazat pe împrumuturi externe și pe vânzarea brumei de companii strategice care mai există. Și, în al doilea rând, îl avem pe Nicușor Dan care, în ciuda prevederilor constituționale, spune că nu ar nominaliza un premier din partea noastră sau susținut de către noi”.

Simion dă cărțile pe față. Ce propune pentru viitor

George Simion a afirmat că AUR se adresează unei pături importante de cetățeni care, potrivit lui, se simt jigniți sau catalogați de către partidele tradiționale. Liderul a enunțat că, după un nou vot al românilor, AUR s-ar gândi la o coaliție „pro-românească” axată pe politici economice diferite de modelul actual.

„Dacă ar fi să mă joc și să folosesc cuvinte manipulatoare, cum fac unii și alții care își închipuie că sunt pro-europeni sau pro-occidentali, și noi ne gândim pe viitor, după un vot al românilor, să facem o coaliție pro-românească”.

Simion a indicat că o astfel de formulă ar urmări restartarea economiei, reconstrucția economiei, exploatarea mineralelor, zăcămintelor și bogățiilor țării, precum și crearea de locuri de muncă.