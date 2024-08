Protestul autorizat în Capitală e al Dianei Șoșoacă? Senatoarea spune că nu are legătură cu avocatul Bogdan Petre, care a semnat solicitarea / Avocatul susține că a formulat și o cerere de adeziune la partidul lui Șoșoacă, pe 10 ianuarie (VIDEO)

Senatoarea Diana Șoșoacă, președinta partidului SOS România, spune că nu are nicio legătură cu notificarea de protest în numele fermierilor și transportatorilor, ce a fost avizată recent de primarul general Nicușor Dan. Șoșoacă a spus că solicitarea aparține avocatului Mircea Bogdan Petre, care nu o reprezintă nici pe ea, nici partidul și cu care nu are nicio legătură. Mircea Bogdan Petre, la rândul său, admite că a făcut solicitarea de protest în nume personal, dar spune că pe 10 ianuarie a formulat și o cerere de adeziune la partidul senatoarei. Deocamdată nu știe dacă aceasta din urmă a fost aprobată.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, în contextul în care informația din spațiul public a fost că Nicușor Dan a aprobat o solicitare de protest formulată de doi avocați ai partidului SOS România.

Dan a explicat, pentru B1 TV, că el doar a respectat legea, căci notificarea în cauză respecta toate criteriile legale, și a aprobat un protest așa cum a aprobat alte o mie.

La rândul său, Rareș Hopincă (PSD), prefectul Capitalei, l-a acuzat pe Nicușor Dan că s-a grăbit să avizeze un protest care nu e al fermierilor și transportatorilor, ci al Dianei Șoșoacă. Acum, senatoarea spune că nu are nicio legătură cu această solicitare de protest.

Radu Miruță, deputat USR, a intervenit și el pe subiect, susținând că Șoșoacă minte și caută acum să se delimiteze pentru că a auzit că fermierii nu vor să vină la protest, pentru a nu se asocia cu ea.

Iar senatorul PSD Marius Humelnicu i-a reproșat Dianei Șoșoacă faptul că vrea să confiște protestele fermierilor și transportatorilor.

Amintim că atât George Simion, liderul AUR, cât și Diana Șoșoacă, au mers în primele zile la protestele fermierilor și transportatorilor, dar au fost alungați de aceștia.

„Pleacă la hoții de la București”, . și de la un protest de la marginea Capitalei.

Protestatarii de la marginea Bucureștiului au trebuit să se delimiteze și de Șoșoacă. „Moby Dick, lasă-ne un pic”, , după ce au rugat-o să nu politizeze evenimentul. În replică, ea i-a făcut violatori și „cu evreii”.

Șoșoacă, despre protestele fermierilor și transportatorilor

„Aș vrea să-i întreb pe domnii care se erijează în reprezentanții fermierilor și transportatorilor și n-au obținut absolut nimic și îi țin pe acești oameni de 9 zile în afara Bucureștiului. Sunt 3.500 de dosare penale făcute acestor oameni, amenzi, li s-au luat carnetele. M-au contactat, i-am ajutat cu avocați să conteste toate amenzile primite.

Vreau să-i întreb de ce n-au notificat primăriile din orașe cu acest protest. Prima zi a fost protest spontan, dar apoi nici măcar o asociație nu a notificat vreo primărie. La Primăria Capitalei n-a fost nicio notificare șase zile, apoi au fost o asociație de la transport care a făcut o notificare care e legală”, a declarat senatoarea.

Șoșoacă spune că nu are nicio legătură cu solicitarea de protest din Capitală

Diana Șoșoacă a explicat apoi că are notificare de protest din 8 noiembrie 2023 până în 15 iunie 2024, între orele 17.00 și 23.00. Notificarea a fost depusă în contextul protestelor față de limitarea plăților cash, scandal izbucnit la finele anului trecut și stins între timp. Ea a precizat că a și avut protocol încheiat cu Primăria Capitalei pentru până la 31 decembrie 2023, care urma să fie refăcut pentru anul acesta.

Șoșoacă a explicat apoi că, având în vedere notificarea pe care o trimisese din 8 noiembrie, s-a adresa Primăriei Capitalei și a transmis că renunță în favoarea protestatarilor, să se ducă ei să ocupe Piața Victoriei. Nu a primit niciun răspuns la cicni solicitări, a primit doar numere de întregistrare, și a primit un răspuns abia acum două zile, după ce a mers acolo și a vorbit. I s-a spus că în Piața Victoriei nu se poate protest că „sub Piața Victoriei e o gaură unde vor putea s cadă toți și punem în pericol viața oamenilor”.

Diana Șoșoacă a mai declarat că a depus notificare și avocatul Bogdan Petre, ca persoană fizică: „Ce s-a aprobat nu are nicio legătură cu cererea mea, e cererea unei persoane fizice, Bogdan Petre, care am înțeles că s-a dus ieri la Primărie, în urma discuțiilor pe care eu le-am avut. Nu e avocatul meu! Ca să fie avocatul meu, trebuie să am un contract de asistență juridică, nu e avocat la partid! Nu are nicio legătură, e o persoană fizică, e un avocat care militează de foarte mult timp pentru drepturi și libertăți”.

„N-am cum să confisc un protest care e deja confiscat de către cei care sunt membri PSD și PNL. Cine s-a dus acolo să reprezinte? Membri PSD, un membru PNL Sector 4, un membru PP-USL”, a mai declarat senatoarea Diana Șoșoacă.

Avocatul Mircea Bogdan Petre spune că a formulat o cerere de adeziune la partidul Dianei Șoșoacă

„În urma demersurilor protestatarilor din 10 ianuarie, am observat că vor să ajungă în București. Nefiind pregătiți, pe 12 ianuarie am luat inițiativa cetățenească de a formula o cerere către Comisia din Primăria Capitalei pentru a aproba organizarea unui protest.

În data de 10 ianuarie am semnat o adeziune și am discutat cu dna senator, i-am cerut acceptul dacă e de acord ca pe prima cecrere să o trec pe dânsa, pentru că nu am instrumentele necesare de a promova acest protest.

În urma acestui demers, am fost invitați la Comisie. Pe anumite considerente, a fost respinsă prima cerere, pe 16 ianuarie. Pe 18 ianuarie am formulat a doua cerere observând ce condiții trebuie îndeplinite ca această cerere să fie admisă. Am reformulat, am indicat locația, numărul de persoane, orarul, programul…

Pe 10 ianuarie am completat adeziunea (pentru partidul lui Șoșoacă). Nu știu dacă s-a aprobat.

A doua cerere am formulat-o în nume personal. Comisia a considerat că poate fi admisibilă și am purces la semnarea protocolului.

Pentru a nu fi politizat, (a doua cerere) am făcut-o în nume personal. Dna senator a spus că nu se va prezenta la protest și nu vrea să fie asimilată acestui protest, dar își pune expertiza”, a explicat avocatul, pentru B1 TV.

Mircea Bogdan Petre a insistat apoi că nu vrea politizarea acestui protest și că el a vrut doar să facă un gest civic.

Ce a spus Nicușor Dan despre protestul pe care l-a aprobat în București

Tot pentru B1 TV, primarul general faptul că a respins „vreo 4 – 5 solicitări (…) că nu aveau toate elementele – câți oameni vin, de unde vin, pe unde pleacă”.

De asemenea, a mai fost o cerere de protest, cu 15.000 de utilaje în Piața Victoriei, care a fost respinsă deoarece

În fine, o cerere a fost aprobată deoarece respecta toate criteriile din lege, iar protestul nu bloca traficul. Această solicitare a fost semnată de doi dintre avocații SOS România, partidul condus de senatoarea Diana Șoșoacă.

Referitor la faptul că acești oameni practic nu au nicio legătură cu fermierii sau transportatorii, Nicușor Dan a explicat: „Dacă noi am fi avut simultan mai multe cereri, ne-am fi uitat și la criteriul reprezentativității (…), dar atâta timp cât nu am avut din partea organismelor reprezentative ale fermierilor sau transportatorilor solicitări… Am avut o solicitare care întrunea condițiile legale, a trebuit s-o aprobăm, cum am aprobat o mie de alte proteste”.

Poziția prefectului PSD al Capitalei, Rareș Hopincă

Iar Rareș Hopincă (PSD), prefectul Capitalei, l-a acuzat pe Nicușor Dan că a avizat un protest organizat nu de fermieri sau transportatori, ci de senatoarea ex-AUR Diana Șoșoacă.

„Un lucru bun e că oamenii și-au dat seama că protestul din Piața Constituției e unul politic, organizat de senatoarea Diana Șoșoacă și nu de fermierii sau transportatorii care mulți dintre ei, pe bună dreptate, își spun nevoile în spațiul public. (…)

Că s-a avut un protest al dnei Șoșaocă e decizia primarului general. Sigur, m-aș întreba care e graba, că a fost o cerere depusă pe 19 ianuarie, aprobată tot pe 19 ianuarie, dar, din nou, e decizia primarului general și responabilitatea dânsului”, a declarat prefectul Rareș Hopincă, pentru B1 TV.